Niurka Marcos asegura que terminó con Vidal porque es narcisista

Niurka confirmó que puso fin a su relación con Juan Vidal debido al tipo de persona que es él y no porque alguien más haya interferido en su romance, luego de que las especulaciones sobre el fin de su romance surgieron hace algunas semanas.

Al ser captada por la prensa en el aeropuerto, la exparticipante del reality Rica, la famosa y latina dejó entrever que sí estaba enamorada del modelo, pero la forma en que él concibe las relaciones fue lo que provocó su fin.

“Voy a citar algo que él mismo me dijo, en una de nuestras conversaciones. ‘Perdóname mi amor, reconozco que soy una mierd* para las relaciones’, entonces eso hizo que yo no lo tomara personal, porque ha sido una mierd* conmigo, lo fue con Cinthya, con la otra, con la otra, y hasta con la mamá de la niña”, contó la cubana.

“Simplemente Juan Vidal tiene un problema de narcisismo grave, que no ve más allá de su físico, o sea, él mismo reconoció que es una mierd* […] Yo creo que no estoy hablando mal de Juan Vidal, yo creo que estoy diciendo una realidad que es triste, de un hombre que vive de la apariencia totalmente”, añadió.

Conjuntamente, la exintegrante de La casa de los famosos 2 recalcó que no le da la razón a Cynthia Klitbo, actriz y expareja de Vidal, con respecto a que Juan es mantenido por sus parejas.

“¿Cómo dijo Cynthia Klitbo?… ¿chichifo?, conmigo no, a mí no me jineteo, ni me chichifio, ni me… yo no sé qué quiere decir esa palabra, la conocí por ella. A mí (no me sacó dinero), él pagó el super, él cuando tuvo que pagar, pagó cenas, viajamos en compañía y pagaba mi mánager, o de pronto pagaba él, de pronto pagaba yo, si mi mánager o él estaban por ahí, me adelantaba y pagaba, o sea, yo soy una persona normal. Entonces lo manejaste de la ching*da, si quieres te doy un mínimo técnico boba”, dijo al respecto.

Por último, Niurka confesó: “Y me voy triste porque conocí a un hombre hermosísimo por fuera, pero hueco por dentro, un hombre que reconoce que es una mierd* para las relaciones y un hombre que tiene pasado, presente y futuro arrastrando solito su propia cabeza, o sea, los errores que él ha cometido son por su propia cabeza”.