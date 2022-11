Pepe Aguilar confirma contagio de Covid-19

Pepe Aguilar anunció que está contagiado de Covid-19. A través de un video que es compartido por Despierta América, el cantante de 54 años explicó que debe mantenerse aislado, por lo que estuvo ausente en un compromiso muy importante.

El intérprete de Miedo se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México, para cerrar el Desfile de Día de Muertos, lugar donde le aplicaron la prueba sin pensar que estaría contagiado, pues no tiene síntomas.

“El virus este que a todo mundo le da, me había salvado durante dos años y cachito y ayer por la tarde, de pura tarugada me hicieron una prueba porque se la estaban haciendo a todo mundo y que salgo positivo, yo siempre he sido muy positivo, pero no esperaba ser positivo de esta tarugada”, explicó el artista.

Posteriormente, y fiel a su costumbre, el padre de Ángela Aguilar bromeó con su estado actual de salud. “Como ven, no tengo síntomas, estoy perfectamente bien, pero achu… no los quiero… achu, achu… esta tarugada así es, bendito sea Dios que no tengo síntomas, pero no puedo salir”.

Debido a esta situación, Pepe no pudo acudir a la presentación de su libro “Mexicano hasta los huesos”, en Guadalajara, donde expone la memoria gráfica del espectáculo que ofreció la familia Aguilar hace dos años en la pandemia.

Se desconoce cuánto tiempo permanecerá aislado el cantante, pues sus próximas presentaciones son en Estados Unidos el 4 y 5 de noviembre, mientras que en México su Jaripeo sin Fronteras cerrará en Zacatecas el próximo 19 de noviembre. Por ahora, no se ha anunciado ninguna cancelación de estos eventos.

En su momento, Pepe Aguilar causó revuelo al revelar las estrictas medidas que impuso a sus trabajadores a raíz del aumento de contagios de Covid-19. El cantante aseguró que para poder continuar trabajando con él era indispensable que sus colaboradores contaran con su cuadro completo de vacunación contra el coronavirus.