Roberto Sosa pone en marcha “Distrito Corregidora”

Por Laura Valdelamar

Noticias

En el marco del festival de “Huesos y Tradiciones”, en el municipio de Corregidora, el presidente municipal, Roberto Sosa Pichardo, destacó el haber puesto en marcha un gran proyecto llamado Distrito Corregidora, que se ejecutó gracias al apoyo de los tres órdenes de gobierno, quien estuvo acompañado por la presidenta del Sistema Municipal DIF, Karina Antuñano de Sosa, y Manuel Naredo Naredo, director de Difusión y Patrimonio Cultural, en representación del Gobernador del Estado, Mauricio Kuri González.

“Por fin llego el día que vamos a seguir poniendo al municipio de Corregidora en lo más alto, en el sitio que le corresponde en materia turística, no solamente en el Estado de Querétaro, sino todo el país, y también de manera internacional, vamos a seguir dándole muchísima fuerza a este gran proyecto llamado Distrito Corregidora. Este gran logro, este gran proyecto, no lo hubiéramos podido llevar a cabo si no hacemos un esfuerzo en equipo los tres órdenes de gobierno, en esta ocasión estamos juntos y estamos trabajando poniendo a las familias y a nuestro municipio por delante”.

Roberto Sosa Pichardo resaltó que Distrito Corregidora es un gran proyecto turístico, y su objetivo fundamental es que no haya una sola persona que venga el Estado de Querétaro por aire o por tierra que no conozca Corregidora.

Un municipio que cuenta con una majestuosa pirámide que es más grande, su basamento que Chichén Itzá, la Escalinata en la colonia Emiliano Zapata, y un proyecto que se contempla en la parte alta de la de esta zona, un mirador acompañado de la virgen, disfrutar el trolebús, sus tradiciones y costumbres, su gente, sus cinco museos, esto es Distrito Corregidora.

Apuntó que la Plaza del Gran Cué será escenario del Equinoccio el 21 de marzo y las festividades de Día de Muertos, “vamos a seguir moviendo la economía después de una pandemia, hoy nuestros compañeros y nuestros amigos artesanos están aquí con sus productos y los seguiremos apoyado. Disfruten de lo que hoy está pasando en Corregidora, este es nuestro Orgullo y ustedes son nuestro orgullo”.

En su intervención Manuel Naredo Naredo, expresó qué seriamos sin nuestro pasado, nuestra historia y tradiciones, sin nuestras raíces, por lo que a través de festivales tenemos la oportunidad de disfrutar y podamos echar marcha atrás en el rostro, dirigir la mirada hacia lo que fuimos, a lo que esta tierra significó y sigue significando, porque si no revisamos y reflexionamos sobre este pasado, pues poco podríamos hacer hacia el futuro.

“Somos lo que somos por lo que hemos sido por lo que nos han heredado quienes estuvieron antes que nosotros en estas tierras es momento de una oportunidad efectivamente de disfrute, porque son fiestas tradicionales en la que los mexicanos solemos reirnos de lo que a todos nos va a tocar más tarde o más temprano, qué es finalmente la muerte”.

Es dijo, momento de diversión, qué bueno, que lo hacemos con tradiciones ancestrales, reflexionar en lo que hemos sido gracias a esta zona arqueológica del Cerrito aquí en El Pueblito, que tanto representa para Querétaro todos los pobladores del Pueblito.

Por su pate la secretaria de Desarrollo Económico del municipio Esther Carboney Echave, señaló que el Día de Muertos es una celebración significativa en nuestro país y reconocida por la Unesco desde el 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El Festival Huesos y Tradiciones es con el objetivo de recordar a los seres que han partido pero también un festival que celebra las ganas de vivir, en estos días estamos seguros que las familias que nos visiten encontrarán un espacio para disfrutar, en donde tienen alebrijes, leyendas, y conciertos.