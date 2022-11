Entregan apoyo por 460 mil pesos a productores campesinos

Noticias

El municipio de El Marqués a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, realizó la entrega de subsidios a productores marquesinos, para la adquisición de equipamiento de sistema de riego y maquinaria agrícola, por un monto total a los 460 mil pesos.

A través de los subprogramas de Tecnificación y Equipamiento de las Unidades de Riego y Tecnificación de la Presa Noradino Rubio “Los Pirules”, y equipamiento de las unidades de Riego del programa de Uso Sustentable del Agua en la Agricultura”, se beneficiaron 11 productores, con la entrega de cheques del 50 por ciento para la adquisición de implementos y equipos.

Alfonso Loredo Gómez, secretario de Desarrollo Agropecuario, destacó que la entrega de estos apoyos que se realiza con recursos municipales se busca alentar a los productores para que sigan cultivando sus tierras.

“Con esta entrega, nosotros sus subsidios entregaríamos 466,267 pesos, que este es recursos municipales (…) Y eso es gracias a la valoración que le da nuestro presidente municipal al campo de El Marqués. En otras administraciones no podíamos entregar apoyos por que el presupuesto no era nuestro y ahora no, ahora el recurso es propio y eso nos permite a nosotros esto, lograr que no se desanimen y establezcan sus cultivos, de seguir manejando su ganadería”.

Añadió que en lo que va del año se han entregado apoyos a los productores por un monto cercanos a los 10 millones de pesos, para la adquisición de maquinara, sementales y tecnificación.

Durante el evento estuvieron productores beneficiados de las localidades de Alfajayucan, Presa de Rayas, Tierra Blanca, Atongo, Jesús María, El Lobo, y San Vicente Ferrer, para la adquisición de sistema de riego, línea de conducción; estudio geohidrológico parcial y geofísico electromecánico, sembradora, remolque tipo cama baja, desgranadora, techumbre agrícola, entre otros.