UAQ regresa a clases

Denuncias y consignas de espacios seguros permanecen en muros y aceras de la institución

Por Jahaira Lara

Noticias

A cada paso las denuncias y consignas se hacen presentes, desde los muros de aulas y edificios administrativos; en aceras, pisos y ventanas también se podían leer las consignas de un grupo de estudiantes que tomaron las instalaciones para exigir espacios seguros y libres de violencia de género, además de mejores protocolos de actuación para la atención de esta problemática.

“Bienvenidos a la Máxima Casa de Agresores”, era uno de los mensajes con los que se encontraban los estudiantes de la Facultad de Psicología a su regreso a clases, un mensaje en letras rojas y grandes plasmadas en el piso; uno de muchos, pues aquel muro erigido en medio del jardín para indicar el nombre de la facultad, fue intervenido y se tacho con tinta amarilla la palabra “psicología”, para ser sustituido por “Facultad Feminicida de Valentina”, una menor de edad a quien su ex pareja, un estudiante de esta unidad, le quitó la vida.

“Ya no tendrán la comodidad de nuestro silencio”, “UAQ encubridora”, “El poder de la gente es más fuerte que la gente en el poder”, “UAVIG no escucha”, “Tengo miedo a que esto pare y nada cambie”, “Tu indiferencia me mata”, son algunas de las consignas que se leen, de los estudiantes que mantuvieron el paro por casi un mes en la Autónoma de Querétaro y que se levantó el pasado 28 de octubre, derivado de los acuerdos logrados con Rectoría.

Fue así como este jueves 3 de noviembre se retomaron las clases en los campus universitarios y los planteles de la Escuela de Bachilleres, entre pláticas sobre lo que los estudiantes hicieron durante este mes, hasta aquellas más profundas en las que se escuchaban a los grupos de amigos y compañeros de clase debatir sobre el movimiento Facultades Unidas UAQ y los cambios que se esperan para hacer frente a la violencia de género; pues no son un secreto los casos de abuso y violencia cometidos por algunos miembros de la comunidad universitaria y tampoco lo son sus nombres, a pesar de fueron borrados de los tendederos y denuncias para salvaguardar la confidencialidad y derechos de la víctima y el agresor.

Es por ello, que desde las diferentes comunidades académicas se han convocado a generar diálogos y emprender acciones concretas para dar atención a la problemática, coml Filosofía, Ciencias Políticas y Sociales, Derecho, Ingeniería, entre otras.

En este regreso a las aulas, la limpieza y mantenimiento general de los espacios ha sido necesaria, por lo que la institución aceptó la ayuda del municipio de Querétaro, quien puso a disposición a alrededor de 40 trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales para apoyar con estas labores.

Al respecto, se dio a conocer por parte de la institución que el personal del municipio de Querétaro ya empezó las labores de mantenimiento general, jardinería y pintura en los espacios universitarios; respetando la iconoclasia, como se acordó con los estudiantes que encabezaron el movimiento.

Cabe destacar que la comunidad regresa con modificaciones al calendario escolar para recuperar las clases, por lo que el semestre 2022-2 concluirá el próximo 20 de enero y el tentativamente el próximo semestre dará inicio el próximo 7 de febrero, sin embargo, esto deberá ser aprobado por los consejeros universitarios en la próxima sesión. Además de que se destacó que se respetarán los periodos vacacionales.