Cynthia Klitbo reacciona al rompimiento de Niurka y Juan Vidal

Luego de que Niurka Marcos confirmó su ruptura amorosa con Juan Vidal, una de las primeras en reaccionar fue Cynthia Klitbo, quien en su momento fue pareja del actor dominicano.

A pesar de que la cubana dijo no tener ninguna intención de disculparse con la mexicana por la guerra de declaraciones que surgieron entre ellas por culpa de Vidal, por su parte, Klitbo confesó lo que sintió cuando se enteró del romance entre su ex y la vedette.

“Yo no voy a negar que estaba ardida, cuando le ven a uno la cara de tarado, sí arde, pero gracias a Dios pues me pagó y demás. Se acabaron en mi vida la historia de gente que llega a abusar”, dijo en primera instancia la artista.

Durante la entrevista para el programa De Primera Mano, la reconocida villana de las telenovelas aseguró que por su parte no atacará a la ex de Juan Osorio por una razón.

“Yo soy incapaz de agredir a otra mujer, no la he agredido nunca, ni la agrediré, porque yo creo en la sororidad (solidaridad) femenina, y que las mujeres nos tenemos que apoyar, y que yo sé que ella en el fondo, no la debe de estar pasando nada bien”, expresó.

De la misma manera, Klitbo le deseo lo mejor a Marcos en el terreno sentimental, aunque recalcó que no podría ser su amiga.

“Lo único que le deseo es que encuentre a una persona que de verdad merezca, porque a pesar de que a veces es loca y reventada, y lo que tú quieras, la verdad es que es una mujer muy entregada y muy apasionada. Y no es que yo le vaya a decir llámame si necesitas algo, ¿verdad?, pero mis respetos como siempre para todas las mujeres por encima de nadie”, declaró.

Finalmente, Cynthia confesó lo que siente en estos momentos por Juan Vidal, luego de haberlo denunciado por violencia psicológica y deberle dinero que le prestó cuando eran pareja.

“En realidad siento mucha compasión por él, eso va más allá de su persona, o sea, cuando tú tienes un problema psicológico, su soledad es todavía más grande que la de cualquier mujer. Deseo de todo corazón que algún día él pueda entrar a una terapia, porque él necesita saber también que como persona puede llegar a ser una mejor persona. No digo que sea mala persona, pero me da compasión”, concluyó.