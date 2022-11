Falta información respecto al trasporte público: FECAAQ

Pide más tiempo para que la población vea si funciona el sistema

Diego González

Noticias

Aun cuando reconoce no ser asiduo usuario del transporte público, Adolfo Joaquín Contreras Roy, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro (FECAAQ), afirma que el nuevo esquema de transporte público está funcionando, sólo es necesario se brinde más información a la población.

“Yo no sé si los concesionarios han hecho al cien por ciento su trabajo porque no soy un asiduo usuario (del transporte público), pero si le preguntamos a la sociedad, va a decir: no, no, funciona a la perfección”, afirmó.

Ante la situación que se registra en torno al transporte público, Adolfo Contreras señaló que la posición de la FECAAQ es coadyuvar, por lo que pide que haya más información hacia los usuarios y, de esta manera, sean menos los factores que se utilicen para politizar el tema.

En este sentido, hizo un llamado a los usuarios “debemos dar tiempo para ver si funciona o no” la nueva modalidad del transporte público que ha puesto en marcha el Instituto Queretano del Transporte.

Puntualizó que “es un modelo técnico científico; el reordenamiento de las rutas lleva un orden cronológico”, por lo que pide que Querétaro sea un estado de derecho, donde sepa que hay una mesa de trabajo para el dialogo y la apertura”.

Reconoció que Gobierno del Estado, en materia de transporte, ha estado escuchando a los sectores “tanto que estamos aquí” para coadyuvar en el proceso de informar a la población sobre el nuevo modelo de transporte público en la zona metropolitana.