Investigan a ex alcaldesa de Landa por “desaparecer” actas de cabildo

Por Sergio Hernández

Noticias

Cita la fiscalía anticorrupción a ex regidores, ex funcionarios y ex edil Iliana Montes para aclarar presuntas irregularidades denunciadas por esta administración municipal tendientes a falta de recursos y “desaparición” de seis actas de cabildo.

De acuerdo a la carpeta CI/QRO/29243/2022 la dependencia investigadora ha citado el próximo 9 de noviembre bajo el oficio UIPE-T/FECC/1059/2022 a las ex regidoras María de Luz Mejía, Rigoberto Paz Rodríguez ex tesorero y Benedicto Velásquez ex titular de obras en calidad de testigos para poder abundar en la carpeta de investigación.

El citatorio marca que de no presentarse a las oficinas se hará acreedores a una multa de 500 UMAS; asimismo la ex alcaldesa Montes Ríos es investigada presuntamente en dos carpetas de investigación en asuntos relacionados a la desaparición de seis actas de cabildo, donde se habrían autorizado cambios de uso de suelo.