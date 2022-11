Muere hombre tras caer de caballo, en Landa de Matamoros

Noticias

En la comunidad de Acatitlán de Zaragoza, una persona perdió la vida tras caer de un caballo y pese a ser llevada a recibir atención médica, afortunadamente a su llegada solo se confirmó el fallecimiento.

Sobre los hechos, se informó que al número de emergencias 911 se recibió el reporte donde indican que una persona lesionada tras la caída de un caballo, esto a las 13:37 horas del 5 de noviembre, quien en un vehículo particular fue trasladado a la Delegación de La Lagunita, para recibir atención médica, no obstante el médico particular al valorar al lesionado determinó que ya no presentaba signos vitales, por lo cual se procedió a informar a los oficiales.

A la llegada de los elementos, acordonaron el área con cinta delimitante y posteriormente se dio conocimiento a Fiscalía General del Estado, con sede Jalpan de Serra y más tarde, poco después de la 3 de tarde, al lugar Policías Investigadores del Delito, quienes realizan el levantamiento del cadáver, para trasladarlo a la SEMEFO, quedando abierta la carpeta de investigación correspondiente, en la FGE sede Jalpan de Serra.