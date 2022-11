No ser cómplices de la violencia: Mons. Sacramento Arias

Por Diego González

En la homilía dominical que presidió el Vicario General de la Diócesis de Querétaro, Monseñor Sacramento Arias, invitó a la población a “a no ser cómplices de la violencia, no estar en la vida como anónimos, se debe de notar que predicamos con la paz, para que seamos la luz y fermento para los demás, siendo valientes”.

Mencionó que, durante los últimos meses en los que la iglesia ha promovido el tema de la paz, han recibido mensajes de parte de “personas” que están en contra de que se promueva este tipo de mensajes para la población, por lo que invitó a la feligresía a no temar y a no ser cómplices.

“Hemos estado promoviendo la paz y ha habido personas que no les ha gustado, han mandado algunos mensajes, no les ha gustado que, del respeto hacia los derechos humanos, de la responsabilidad, un cristiano está llamado a dar ese testimonio, a no ser cómplices, no estar en la no estar en la vida como anónimos, se debe de notar, para que seamos la luz y fermento para los demás, siendo valientes”.

En este sentido, indicó a los feligreses, que deben ser generadores de “la cultura de la vida y de la paz”, ya que, en el caso de que no sea así, estarán cometiendo el pecado de omisión, por no dar testimonio y no defender los valores de Dios, quien, recordó, es imagen y promotor de paz.

Monseñor Sacramento pidió a los feligreses ser agentes de paz y que compartan, a través de su voz, la palabra de Cristo para “ser generadores de la cultura de la vida, no de la muerte, que es lo contrario, tener presentes los valores del reino de Dios”.

Finalmente, recordó que la población puede “guiar su camino” a través de la eucaristía y los testimonios de mártires y santos, junto con la palabra de Dios en la biblia.