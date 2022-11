Rune derrotó a Djokovic

Novak Djokovic disputó la final del Masters 1000 de París ante el danés Holger Rune, este último fue el campeón por parciales de 3-6, 6-3 y 7-5, sin embargo, la semifinal de serbio contra Stefanos Tsitsipas llamó la atención.

En redes sociales circula en video donde se observa que Djokovic recibe una extraña bebida por parte de uno de sus colaboradores que se encontraba en la tribuna.

El tenista serbio definió su pase a la final de París en tie-break contra el tenista griego, en ese momento fue cuando su cuerpo de trabajo le hizo llegar la bebida.

Durante el video se observa que el fisioterapeuta de Djokovic, Ulises Badio, sacó de su mochila una botella de agua y comenzó a mezclar distintos ingredientes, otros colaboradores de Novak se percataron que estaban siendo grabados así que cubrieron a su compañero.

Una vez que la bebida estaba lista, le dieron la botella a uno de los niños encargados de las pelotas en los juegos, el menor se dirigió hasta la silla donde descansaba Novak Djokovic y le proporcionó la bebida.

De inmediato esto generó dudas sobre qué es lo que tomaba Novak y más porque logró avanzar a la final.

Aunque no es la primera vez que Djokovic lo hace, en Wimbledon también tomó una bebida que claramente no era agua y dijo que “era una poción mágica”, de acuerdo con el medio The Telegraph no es alguna sustancia prohibida, se trataría de un polvo isotónico que funciona para darle más energía.