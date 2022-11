Chuponcito es vinculado a proceso por presunto acoso

Este miércoles 9 de noviembre, se dio a conocer que el famoso comediante Chuponcito fue vinculado a proceso por uno de los múltiples procesos legales que tiene por presunto acoso a su ex manager Carla Oaxaca.

En entrevista para Ventaneando, la presunta víctima comentó que se sentía satisfecha por este fallo, detallando que las autoridades deben notificar al presentador para poder establecer la fecha del juicio.

“Tuve que recurrir a la tercera instancia, que es el amparo y acaba de salir la resolución y la justicia decide ampararme y protegerme en este proceso. Se le vinculará a proceso, será notificado para poder iniciar un juicio y que se decida la sentencia a la que se tenga que llegar”, indicó.

Asimismo, recalcó que se encuentra totalmente satisfecha con esta decisión y espera que las autoridades hagan su trabajo: “Estoy satisfecha. Sé que la justicia sí existe”, sostuvo.

Hasta el momento, el comediante no se ha pronunciado sobre este asunto, no obstante, anteriormente ha negado las acusaciones en su contra.

A finales del 2020, Carla Oaxaca denunció públicamente al cómico por supuestamente haberla acosado mientras trabajaba para él como su manager, revelando que toda esta situación se dio desde 2017 hasta 2020.

De acuerdo con su testimonio, Chuponcito le mandaba mensajes de acoso, la tocaba de manera indebida y hasta la habría intentado besar, para posteriormente despedirla de manera injustificada.

“Creo que hacíamos una muy buena mancuerna de trabajo, cuando de pronto empiezan unos comentarios que de primer momento los siento como una pretensión y cada vez empiezan comentarios como: ‘dame un beso’, ‘imagínate que soy otro, ‘estoy enamorado de ti’, y no se vale”, señaló.

Incluso, dijo que había más mujeres involucradas, pero no quiso dar más detalles, pues considera que cada chica debe de romper el silencio y hablar de lo que les habría hecho el comediante

“Hay más mujeres involucradas. No me gustaría entrar en esos detalles, sin embargo, hay rumores. El señor sabe lo que ha hecho, no me corresponde a mí; le corresponde a cada una de ellas hablar”, comentó.