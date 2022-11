IMPERDIBLE JURIQUILLA

Por Víctor Terrón

Fotos cortesía Jackeline Medina

Noticias

“El Pollo” Torres Landa, reveló el cartel del próximo 3 de diciembre: Ferrera, Valadéz, San Román y Fonseca

El empresario, Juan Arturo “El Pollo” Torres Landa, reveló el cartel que se presentará en la plaza de Provincia Juriquilla el próximo 3 de diciembre a las 17:00 horas, donde alternarán Antonio Ferrera, Leo Valadéz, Diego San Román e Isaac Fonseca, lidiando un encierro de la ganadería de Pepe Garfias.

Don “Pollo” Torres Landa aseguró que este festejo permitirá cerrar con bronce de oro la celebración por el 35 aniversario de este icónico inmueble construido para disfrutar de la más bella de todas las fiestas, la “fiesta brava”, además de explicar que fue él mismo quien confeccionó el cartel a su gusto y le asignó el calificativo de imperdible para todos los aficionados.

“Juriquilla está trabajando y haciendo mucho por la fiesta de los toros. Este 2022 fue el 35 aniversario de la Plaza de Provincia Juriquilla, hemos dado varios festejos este año y teníamos que cerrar con broche de oro, rematando con un cartel fuera de serie. En este cartel están, los que, para mí, son los tres mejores toreros jóvenes que hay en la actualidad en México y me recuerdan mucho la época cuando empecé de empresario”.

Realizando una analogía sobre aquella novela de “D’Artagnan y los Tres Mosqueteros”, el empresario destacó a las 4 figuras que partirán plaza, con Ferrera como el matador de experiencia y los tres jóvenes mexicanos que sin duda poco a poco se convierten en una realidad con gran proyección a futuro.

“Nuestro querido Diego San Román, que la corrida pasada salió echando humo porque no pudo salir por la puerta grande. Lo conozco muy bien y salió rumiando de la plaza, entonces me quedé pensando que, de haber estado en mi palco, le hubiera regalado un toro, pero ahora le voy a regalar dos y sé que va a salir por la puerta grande”, señaló sobre el queretano, quien el pasado 28 de octubre se presentó en Juriquilla y ayer celebró su cumpleaños.

Acompañaron a Don “Pollo” Torres Landa, sus hijos, Juan Arturo “Pollito” Torres Landa Urquiza y Juan Andrés Torres Landa Urquiza, además de los matadores Diego San Román e Isaac Fonseca, así como Ricardo Vielma, director operativo de la plaza, y José Antonio Torres Landa, director de eventos de Provincia Juriquilla.

“Presentarme en Madrid, Sevilla Valencia y Pamplona, y haber triunfado, y luego tomar y confirmar la alternativa en Nimes (Francia) me hace sentir orgulloso. Y en mi país me lo han hecho sentir y eso me compromete a dar todo en todas las corridas que tenga en México, y no se diga aquí en Juriquilla donde la última vez que me presenté salí en hombros precisamente con ganado de esta ganadería”, apuntó Fonseca.

Los boletos tendrán un costo que irá desde los 250 pesos, por lo que se espera que al igual que en hace un par de semanas Provincia Juriquilla luzca un lleno hasta las lámparas.