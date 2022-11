Rebecca de Alba revela sorpresa de Miguel Bosé

Rebecca de Alba se reencontró con la prensa para dar promoción a la venta anual que realiza desde hace tiempo en beneficio de las personas que luchan contra el cáncer.

Sin embargo, la artista no pudo evadir los cuestionamientos sobre dos de sus grandes y famosos amigos, Miguel Bosé y Ricky Martin, quienes han estado en la mira pública tanto por su vida profesional como personal.

Al escuchar los cuestionamientos sobre la serie biográfica que recientemente lanzó el intérprete de ‘Morena mía’, la presentadora desveló que su íntimo colega tiene otra gran sorpresa reservada para el 2023.

“No, yo a Miguel lo noto muy bien, siempre tiene proyectos, cuando nadie sabía que iba a lanzar su biografía, de repente ‘ay, guau’, cuando nadie sabía que iba a hacer una serie yo ya sabía y ahí está. Tiene una gran sorpresa para el año que entra y yo ya la sé. Si me hubiera dicho ‘no lo digas’, yo no lo diría“, contó a los medios.

De la misma manera, De Alba se dijo muy interesada en ver la bioserie de Bosé. “Yo no conocía nada de Miguel de cuando era más chico, nunca lo había comentado. El libro es muy interesante, te describe cada etapa de su niñez y pre adolescencia, y luego cuando llega a los 21 años de edad. Necesito verla, no me puedo perder lo que cuenta el amante bandido”.

Por otra parte, Rebecca no dudó en salir en defensa de su expareja Ricky Martin, luego de ser acusado por uno de sus sobrinos de presunto abuso sexual.

“Es que yo creo que lo que más ruido hace es que todo mundo opina sin saber, sea prensa o sea el público. Cuando sucede algo que no es favorable y no hay nada de información, más que el balazo, la noticia negativa, la nota negativa, yo ahí sí no opino, porque nadie sabemos realmente nada”, declaró al respecto.

Finalmente, la artista recalcó que en la actualidad la gente se olvida de todo lo bueno que hizo para la sociedad una persona cuando se le señala por un presunto delito.

“Sí ayuda muchísimo en causas distintas, y ya lo que les pase en su vida personal, o escándalos que les quiere hacer cierta prensa y el público que se mete en el chisme, y las redes sociales que digo ¡Dios mío por favor!, cualquier cosa se publica, no hace nada bien situaciones así”, culminó.