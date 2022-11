Realizan primer Congreso de medicina tradicional y herbolaria en SJR

Por Josefina Herrera

Noticias

Con la finalidad de impulsar la medicina tradicional y herbolaria en el municipio de San Juan del Río, se realizó el primer Congreso para brindar a la ciudadanía mayor información sobre los beneficios de la misma, así como impulsar la economía de quienes la comercializan.

José Francisco Landeras Layseca, secretario de Desarrollo Económico, Empresarial y Turismo Municipal, precisó en su mensaje que es tiempo de volver a los orígenes y aprovechar lo que la misma naturaleza brinda al ser humano, pues la mayoría de las veces por desconocimiento las personas no se atreven a consumir este tipo de alternativas para tratar las distintas enfermedades.

“Son tiempos en los que tenemos que volver a los principios, son tiempos en los que hoy hay alimentos que nos están matando a todo el mundo, y es el azúcar, en los últimos 60 años produce todas las enfermedades, y también es el cáncer, y no volteamos a nuestros orígenes no volteamos a ver de dónde venimos, no volteamos a ver lo que produce la tierra, son estas medicinas, estas hierbas de nuestro estado y nuestro municipio, hay cientos de ellas pero las desconocemos”.

Recordó que en décadas pasadas eran muy comunes las boticarias, y la población recurría generalmente a este tipo de medicina para curar sus males, por lo tanto estos eventos fortalecen toda esa información que en la actualidad se desconoce.

Asimismo, hizo una llamado para aprovechar y consumir lo local, pues hay quienes comercializan varios productos naturales y medicinas que son de gran beneficio para la salud, así como el acudir con los doctores especialistas medicinales.

Por su parte, Roberto Jiménez Salinas, secretario de Desarrollo Agropecuario Municipal, refirió que es importante a través de esta dependencia cultivar estas plantas que son indispensables para tratar los distintos malestares, sobre todo porque se ha ido deteriorando, y las nuevas generaciones necesitan preservarlas.

“Es muy importante para la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y el Ayuntamiento en general desarrollar este tipo de actividades, muchas veces nos preguntamos qué tiene que ver Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Económico y Cultura con este tipo de eventos, pues tiene que ver todo, las tierras medicinales necesitan de un campo libre y un campo tranquilo, de mantener su ecosistema de los seres humanos a través de generaciones, hemos deteriorado y lo seguimos deteriorando cada día más”.

Destacó que en el municipio aún se cuenta con una boticaria que ofrece todo tipo de herbolaria y medicina tradicional, por lo tanto no se debe dejar perder.

Al hacer uso de la voz Erik Carrión Villanueva, ozonoterapeuta, habló de la importancia de informarse acerca de las distintas alternativas que existen para curar las enfermedades, pues por un lado está la ciencia, pero por el otro la herbolaria, y ambas traen sus propios beneficios, por lo cual la ciudadanía debe apegarse también a las bondades de la naturaleza, pero sobre todo escuchar lo que su cuerpo quiere decir ante cualquier malestar y no esperarse hasta que se agrave su salud.

“Tenemos algo muy importante en México que son nuestros orígenes, y que no los tomamos en cuenta, yo luego los ando buscando porque yo estoy seguro que una vesícula con plantas, yo estoy seguro que una menopausia, yo estoy seguro que unas piedras en los cálculos van muy bien con unos tés y con remedios, pero parece que también lo más importante es enfatizar en cambiar el estilo de vida, si ustedes no cambian el estilo de vida, actualmente estamos con tanto estrés y no van a poder llegar a donde quieren”.

Finalmente resaltó que la aparición del COVID desestabilizó la salud de las personas, pues no se trató más que de una inflamación, pero al final quienes resultaron más afectados fueron los que tenían su sistema inmune más débil, y por ello es que invitó a la población a prestar mayor atención en su ritmo de vida y atenderse cuando su mismo cuerpo se los pide.