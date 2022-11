Familia de Amaia Montero da nuevos detalles sobre su salud

Aunque Amaia Montero se ha concentrado en la producción y lanzamiento de su próximo disco, sus fans se han mantenido preocupados y a la espera de nuevas noticias sobre su estado de salud.

Recordemos que, hace casi un mes, la cantante encendió las alarmas tras publicar una fotografía en blanco y negro en la que aparecía desmejorada, con un semblante triste, completamente desarreglada y solo cubierta por lo que parece ser una toalla.

Por si fuera poco, las especulaciones que algo no estaba bien crecieron luego de que su hermana, Idoia Montero, no sólo confirmó que la exvocalista de La Oreja de Van Gogh estaba pasando por un mal momento, sino que aseguró que desconocían su paradero.

Desde entonces, sus seguidores no han dejado de preguntar por ella y su estado de salud pues se ha mantenido alejada, por completo, de las redes sociales. Ahora, es la familia de la española quien ha decidido hablar al respecto y para la tranquilidad de muchos, revelaron que Amaia está bien cuidada y un entorno seguro, junto a su madre y hermana: “Va mejor y está bien”, dijeron en declaraciones citadas por el diario El Español.

También aseguraron que la intérprete de “Quiero ser” desea retomar su carrera artística lo más pronto posible y que es ella quien, por convicción propia, se ha dado un respiro de las redes sociales.

Lo único que ha llegado a preocuparle es que su madre, Pilar Saldías, se mantenga lo más al margen posible de todo lo que se pueda decir al respecto, pues le preocupa su estado de salud.

Sobre el lanzamiento de su último disco, el cual ha tenido que aplazarse, la gente cercana Amaia aseguró que lo que más desea es que el público vuelva a escucharla y está completamente enfocada y trabajando para que esto ocurra lo más pronto posible, aunque no dieron más detalles.