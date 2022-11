Las razones por las que Shannon de Lima enamoró a Marc Anthony

Shannon de Lima sigue cautivando a sus más de 2.5 millones de seguidores de Instagram, mientras sigue concentrada en sus proyectos laborales del modelaje y su línea de cosméticos. La modelo venezolana de 33 años es una de las mujeres más hermosas del continente y no importa qué look elija para compartir con sus fans, porque siempre se lleva todos los elogios.

La bella joven influencer de las redes tiene un hijo con el actor Manuel Sosa, que nació en 2007. Si bien Shannon no comparte fotografías ni videos con él, para preservar su privacidad, ha mencionado en entrevistas que es su motor de vida. La modelo se catapultó a la fama cuando fue finalista de los concursos de belleza Sambil Model y Miss Earth Venezuela en el 2005.

Shannon ha conquistado el corazón de hombres del deporte y del espectáculo. Con Marc Anthony estuvo casada durante tres años, luego salió por un breve periodo con Saúl “Canelo” Álvarez y finalmente fue pareja del delantero de la Selección de Colombia: James Rodríguez. La relación no avanzó mucho más de un año y medio, y por el momento la modelo está soltera.

Además de llevar un estilo de vida saludable, con una alimentación equilibrada, la modelo tiene su rutina de ejercicio. Y en varias oportunidades se ha dejado ver en ropa deportiva. Uno de los outfit más llamativos de Shannon recaudó casi 8 mil “Me Gusta” y se la ve luciendo un catsuit de verano, ideal para estar cómoda en los entrenamientos.

En otra de sus publicaciones con looks deportivos, la ex esposa de Marc Anthony lució un conjunto de color blanco, de pantalón y top de tela dry fit, ideal para los entrenamientos en días de mucho calor. El outfit de la modelo deja apreciar su esculpido abdomen y además resalta su color de piel.

En otra de las oportunidades, De Lima apostó por un conjunto de color crema, con detalles, elástico y costuras en color negro, que tiene mucha sujeción en la parte de arriba y un calce al cuerpo en su calza o leggin. Al igual que el look anterior, la modelo presume su esbelta figura y su vientre plano.