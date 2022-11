Arranca INCmty

Hoy Final Pitch de Heineken Green Challenge, el ganador obtendrá 500 mil pesos

El INCmty es un festival dirigido a emprendedores para que conecten con oportunidades para crecer y es aquí donde hoy se llevará a cabo el Final Pitch de Heineken Green Challenge, donde dos equipos queretanos llegaron hasta la semifinal. Jóvenes de todo el país llegaron a Monterrey para tomar los talleres, conferencias y presentar sus proyectos.

Monterrey es la sede de este macro festival que reúne a voces de suma importancia en el emprendimiento, ponentes que vienen desde muchas partes de México y el mundo para platicar con aquellos que están empezando con su empresa, que tienen el interés de avanzar, de conocer otros mundos, de que sus proyectos sean sustentables y al mismo tiempo se inserten en el mundo tecnológico actual.

El evento se está llevando a cabo en el Cintermex, en donde diversas conferencias se realizan al mismo tiempo, una de las más esperadas fue la de David Meltzer autor de Connected to Goodness (entre otros libros) además de ser co founder de Sports 1 Marketing y CEO de Leight Steinberg Sports & Entertainment Agency, la fila para su ponencia era larguísima, llena de jóvenes y adultos que ansiaban escucharlo con el tema Manifest Everything You Desire in Business and Life.

Asimismo, otro de los ventos principales fue el de Transformación hacia la compañía digital, por Alejandro Preinfalk quien es SVP de Digital Industries en Siemens, quien hablo acerca del metaverso y como a través de este se pueden hacer diversos prototipos de productos llamados gemelos digitales.

Inclusive Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador Samuel García, tuvo una ponencia por la mañana. Además, hay áreas de networking, donde a través de actividades los jóvenes adquieren nuevos conocimientos que podrán aplicar en sus emprendimientos.

Otra de las ponencias que más llamó la atención este martes fue en la que se habló del Openbanking y el camino de México para abrirse ante él, comparándolo con Brasil quien ahora está sumamente desarrollado en el tema, pero hace un par de años se encontraba en un estado bancario más atrasado que el mexicano. También se habló sobre cómo el blockchain en el país está en un lapso de prueba, para identificar el área en donde se podrá desarrollar mejor y ser de mayor utilidad.

En el INCmty los emprendedores pueden conseguir capital, mentoría y conexiones, esto a través de sus diversos talleres y conferencias, así como pitch en donde algunos inversores optarán por apoyar a los mejores proyectos. Heineken Green Challenge se trata de eso, de impulsar aquellos proyectos sustentables, que sean viables y que cumplan con la eficiencia energética, que es el tema de este 2022. Será hoy cuando después de que el CEO de We First Simon Mainwaring dé una ponencia, se realice el Final Pitch, el primer lugar se llevará 500 mil pesos, el segundo 200 mil, el tercero 100 mil y del cuarto al décimo lugar 50 mil. Además, los mejores 21 proyectos del HEINEKEN Green Challenge 2022 serán acreedores a un programa de aceleración de 12 semanas y acceso a la competencia INC Accelerator 2023.

Estos proyectos buscan ser acelerados por Querétaro y entre todos los visitantes del festival se pudo identificar al coordinador de Proyectos e Innovación del municipio de Querétaro, Rodrigo Ruíz Ballesteros.

Hoy es cuando se dé a conocer si los queretanos con sus proyectos AtarCa y Fungify llegarán a la final y obtendrán el capital necesario para el desarrollo de su proyecto. Noticias de Querétaro desde Monterrey estará presente en estos eventos, dando seguimiento a los proyectos y emprendimientos que se están generando desde nuestro estado de Los Arcos.