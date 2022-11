Orden en transporte con Agencia de Movilidad: Murguía

Se detectaron camones de “Qrobus” piratas

Tina Hernández

Noticias

Con la creación de la Agencia de movilidad del Estado de Querétaro, el objetivo es poner orden a quienes participan en el sistema de concesiones del trasporte público colectivo de la zona Metropolitana Uno, pues de acuerdo con la Secretaría General de Gobierno (Segob) se reconoció que hay empresarios que operan sin los permisos y licencia correspondientes.

La titular de la Segob, Guadalupe Murguía Gutiérrez, indicó que se busca que el sistema opere de manera regular, y con los jugadores necesarios para la mejora del servicio a los cerca de 300 mil usuarios.

“Poner orden siempre es complejo y genera muchas reacciones en contra, pero se ha dicho reiteradamente, necesitamos vivir en un Estado de Derecho y que todos nos ajustemos a nuestras atribuciones”.

Este jueves, el pleno del Congreso del estado apruebó la reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Querétaro, para convertir el Instituto Queretano del Transporte en una Agencia de Movilidad Estatal.

Entre los elementos que toca la ley, no solo se encuentra el transporte público colectivo, sino el sistema de taxis y las aplicaciones digitales para la prestación de viajes privados entre particulares.

“Sí iría en sustitución del IQT. Yo esperaría que llegáramos a los acuerdos correspondientes para que se haga la presentación de atribuciones de atribuciones y facultades”.

“Poner orden siempre es complejo y genera muchas reacciones en contra, pero se ha dicho que necesitamos en Querétaro tener una sociedad en orden, que haya aplicación al Estado de Derecho que todos nos ajustemos a nuestras atribuciones a los permisos que tengamos, que regularicemos nuestra condición.

Espero que con estas medidas hay reacciones, porque las hay, sacar algunas personas de su estado de confort, así sea irregular, peor es importante hacerlo para la tranquilidad de todos los que vivimos en el estado, y me refiero a concesionarios y quienes trabajen sin permiso, hay algunos que no son concesionarios, que no son concesionarios, que son parte del problema”.