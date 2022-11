Padre de Debanhi Escobar le responde a Franco Escamilla

Después de que Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, publicara dos videos con la finalidad de disculparse por un chiste fuera de lugar que hizo sobre la muerte de la joven Debanhi Escobar, situación que le provocó una ola de comentarios negativos, quien salió en defensa de su colega fue el comediante Franco Escamilla.

“Es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante, porque hay gente muy pen…, perdónenme que se los diga así, que de corazón cree que por hacer un chiste de esos alguien va a decir, ‘sí es cierto, voy a ir a golpear o matar a una mujer’. No señores, la gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral, que no podemos entender y van a hacer sus pen… existan o no esos chistes”, señaló sobre el controversial tema en su programa ‘Mesa Reñoña’.

Sin embargo, esta acción no fue bien recibida por Mario Escobar, padre de la fallecida joven, quien durante su encuentro con la prensa manifestó: “Sabemos que dentro de los grupos que hay, en este caso de los comediantes, si ese es el humor que les enseñaron sus papás, qué pena, si ese es el humor que les van a enseñar a sus hijos, si es que los tienen, y se los están enseñando, qué pena”.

“Aquí estamos en un estado de derecho y la violencia contra las mujeres no se justifica con nada, si esa es la forma de entretener a la gente de nada sirve que la sociedad esté buscando justicia cuando ellos hacen que una parte de la sociedad se ría y hay un límite, entonces en ese sentido, los abogados van a presentar esa queja en la CONAPRED”, añadió.

Conjuntamente, don Mario dijo mantenerse firme con su postura de proceder legalmente contra Verduzco.

“En el caso del señor Platanito, la disculpa que hizo hacia nosotros, no me fue consultada, ya mis abogados están tomando las prevenciones necesarias para dar seguimiento al asunto. El día de hoy ya se presenta la queja ante la CONAPRED… Nosotros seguimos en la misma postura, los abogados estarán tomando las prevenciones necesarias para dar el seguimiento y vamos a proceder, a meter la denuncia para que esto no vuelva a pasar”, declaró.

Asimismo, el señor Escobar confesó que su deseo de continuar con el proceso es para sentar un precedente y que ese tipo de ofensas no vuelvan a ocurrir.

“Hay que detener esta situación para que no vuelva a pasar…. En cuanto al señor Franco Escamilla, si vi, pero no se justifica que entre ellos mismos se tapen, porque lamentablemente o afortunadamente, ahorita en la actualidad, ya hay dependencias para todo y todo tiene un límite en cuanto a la violencia contra las mujeres”, comentó el papá de Debanhi.