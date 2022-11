Vadhir confiesa que le guarda rencor a Eugenio Derbez

A escasos meses de que Eugenio Derbez preocupara al mundo del espectáculo por su estado de salud debido a que tuvo que ser intervenido de urgencia tras fracturarse el hombro, Vadhir enfrentó los cuestionamientos sobre lo que realmente sucedió con el cómico.

A pesar de que la versión oficial apunta que el actor mexicano se encontraba jugando con unos lentes de realidad virtual junto a su hijo Vadhir Derbez cuando cayó por unas escaleras lesionándose severamente del hombro, las especulaciones con respecto a que en realidad el famoso se había enfrascado en una discusión con su hijo que terminó con un enfrentamiento entre ellos también cobraron fuerza en dicho momento.

Pese a que el joven no había dado mayor importancia a estos dichos, durante su participación en el programa de Adela Micha de La Saga, el intérprete aseguró que desde un inicio le provocó gracia escuchar lo que se decía de él.

Luego de que Adela le dijo: “Te madreaste a tu jefe muy cabr*n”, Vadhir respondió: “Es que ya me tiene hasta acá… Imagínate escuchar los mismos chistes por unos cuantos años, ya llega un momento en el que le pones un estate quieto…”.

A lo que Micha reviró: “Y que le rompes…”, “pues el hombro”, inmediatamente el hermano de Aislinn Derbez dijo en tono de broma: “lo que le tocó… realmente ahorita nos reímos porque ya está bien, pero si, no, a mí me daba tanta risa ver que decían ‘de una muy buena fuente’, y yo así de ni te topo, no conoces a nadie cerca de mí”.

Posteriormente, Vadhir reconoció que no siempre está de acuerdo con las decisiones de su padre, pero recalcó que sus diferencias nunca han sido tan fuertes como para llegar a los golpes.

Más tarde, al desarrollarse una dinámica de preguntas al azar le cuestionaron: “¿Le guardas rencor a tu papá?”. Por su parte, Derbez reconoció que durante años sí tuvo este sentimiento; sin embargo, confesó que es algo que ha ido trabajando y aunque en ocasiones le reclama por haberle dado prioridad a su vida laboral, ahora lo entiende.

“Sí y no… Sí porque obviamente, y lo hemos platicado en algún momento, sí porque él es muy consciente que le ha dado mucho enfoque a su trabajo en muchas cosas y por eso no ha estado en muchos momentos importantes para mí, entonces hay momentos en los que yo me sentía como con falta”, explicó.

“Y digo que no porque ya lo he trabajado, y entiendes que él con sus herramientas y circunstancias hizo lo que pudo, y también no es como que sigue siendo esa persona, he notado un cambio un crecimiento, una madurez”, añadió al respecto.

Finalmente, Vadhir aseveró: “eso te hace entender los cambios y ese proceso de una manera mucho más aterrizada, la gente claro que puede equivocarse y hacer todas esas cosas, lo bueno es aprender de eso”.