Chris Hemsworth, héroe en shock

El actor australiano Chris Hemsworth, protagonista de la saga "Thor" tomará cartas en el asunto tras enterarse que tiene predisposición genética a padecer Alzheimer.

Lo descubrió tras poner su cuerpo al servicio de la ciencia en la serie documental “Limitless”, donde el cineasta Darren Aronofsky le propone retos extremos para potenciar su longevidad.

En el programa Good Morning America, se reveló que Hemsworth, de 39 años, podría padecer esta enfermedad, tras someterse a un exhaustivo análisis genético; la noticia lo tomó por sorpresa, y ya dio sus primeras declaraciones al respecto.

Chris, contó a la revista Vanity Fair que su abuelo fue diagnosticado con Alzheimer en fase avanzada, admitió que saber esto sobre su estado de salud lo ha llevado a pensar en la muerte. “La mayoría de nosotros evitamos hablar de la muerte. Entonces, de repente, te dicen que algunos indicadores importantes apuntan a esto (en referencia al Alzheimer), como algo que va a suceder, y la realidad se hunde. Tu propia mortalidad”, reflexionó.

Chris confesó cuál sería su mayor miedo si le tocara enfrentar esta enfermedad, ya que tener un “gen predeterminado” no implica que se vaya a desarrollar la enfermedad, sólo alerta del gran riesgo que sufre la persona que lo tiene.

“La idea de que no podré recordar la vida que he experimentado o mi esposa, mis hijos, este es probablemente mi mayor temor”, reveló.

Sin embargo, no piensa desanimarse ni renunciar, aunque tomara una pausa de la actuación luego de enfrentar su propia mortalidad.