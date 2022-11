Crónica de una Odisea. Tremec

LI.

Emilio Luis Castelazo de los Ángeles.

Son las circunstancias y los eventos, los que marcan el rumbo de la existencia del hombre, de cada individuo y cada institución creada por estos.

TESTIMONIO 1964 A 1991(12ª). José Rivera Frausto.

Tremec 1990 hasta 1993.

Una esperanza.

Para 1990, ya en pleno sexenio de Carlos Salinas, surge una nueva perspectiva económica, derivada de importantes logros, como el haber controlado la inflación, haber propiciado la generación y captación de recursos no inflacionarios para el financiamiento de inversión privada y la corrección de la relación entre el presupuesto y gasto, logrando un déficit fiscal moderado. Se determinó ampliar las bases para una recuperación sostenible de la actividad económica al diseñar fórmulas para la repatriación de capitales; eliminar barreras al comercio exterior, tales como facilitar la sustitución de insumos nacionales de baja calidad o elevado costo en insumos extranjeros. Por fin, se podrían hacer pronósticos del comportamiento de la producción Per Capita y el impacto de los salarios reales; evitar la transferencia de recursos nacionales al exterior. En el rubro del autotransporte, se rompieron los monopolios de rutas y se facilitó el acceso a la industria de la especialidad, facilitando el ingreso de capitales y la transferencia de tecnología. Por otra parte, se impulsó la participación de capital privado en proyectos de infraestructura, antes bajo la exclusividad del gobierno federal. Se lograron avances en la liberación de mecanismos y políticas para el sistema financiero y bancario. El Producto Interno Bruto (PIB) se incrementó y muy importante, los índices de productividad superaron a los de población. La generación de energía eléctrica se incrementó y los niveles de factor construcción se recuperaron sustancialmente. No fue de extrañar entonces, que las encuestas de opinión mostraran optimismo por parte del sector empresarial, optimismo que se vio superado cuando en 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Una empresa extraordinaria.

Me comprometí a narrar en este espacio semanal, la odisea de una empresa extraordinaria a la que dediqué 10 años de mi vida.

Escucharán la voz del que fuera una vez joven y que, en 1990 vio sus sueños realizados y que su entusiasmo y fortaleza le permitían visualizar una tierra de promisión para la empresa que resultó ser su alma mater e indirecta beneficiaria. Un yo gano-tu ganas.

Consideré que Tremec debía prepararse para una innovadora etapa de consolidación para los próximos cinco años, período que calculé con la lente de un director general de una gran empresa.

Habiendo terminado los 5 años contratados entre la empresa y yo, sugerí un nuevo contrato por la duración de la etapa de consolidación sugerida líneas atrás.

Siempre agradeceré profundamente a las personas e instituciones locales y extranjeras, que hayan permitido alcanzar no sólo las metas de Tremec, sino las mías personales. Sin embargo, al hablar del futuro, las circunstancias del momento no fueron favorables para realizar la propuesta mencionada atrás y con ello mis expectativas. Tremec, empresa mexicana, había transitado de ser una empresa maquiladora a una con diseños propios y con triunfos tecnológicos sobresalientes a nivel mundial, partiendo de patentes de Clark Equipment.

Debo advertir que los hechos que comentaré, no deben considerarse como reclamos. Son el frío relato de eventos que surgen al seno de toda institución, unas entendibles y otras extrañas para mí. Lo importante es que estos eventos desarrollarán un nuevo y retador parte-aguas en mi vida profesional, personal y familiar.

Con estos antecedentes les comento: Como director general de Tremec, preparé una propuesta sustentada en dos ejes o vertientes, soportadas por los logros alcanzados como empresa y en el comentado ambiente propicio a nivel nacional. A saber:

Tremec para 1990, era una empresa reconocida a nivel mundial dedicada a fabricar engranes y transmisiones con tecnología actualizada; contando con la apertura de una oficina de comercialización (TTC) en Bélgica, además de estar reconocidos por la compañía ZF como proveedor confiable de engranes. La posibilidad de comprar la compañía Spicer y sus filiales, complejo fabricante de engranes, sería de un peso enorme. Tremec, fortalecida al haber adquirido dos compañías mexicanas de autopartes y la reconversión de Primsa como importadora y comercializadora de cargadores frontales para venta y renta, modelos automatizados para el manejo de materiales y cuyo perfeccionamiento fue alcanzado en conjunto con la planta Volkswagen en Puebla.

Todo lo anterior, avalado por: cifras de una empresa rentable con cero deuda, con un alto valor accionario en libros y un sano nivel de cotización en la Bolsa de Valores; haber modernizado su operación con 50 máquinas nuevas y 400 reconstruidas; armado de un centro de información computarizado a partir de un sistema de redes; un área de Ingeniería del Producto, equipada con sistemas CAD (Computer Aided Design); con un diseño propio de transmisiones, así como un laboratorio de prueba de transmisiones y sus componentes; diseño de sistemas computarizados para herramentales y calibradores para Ingeniería de Manufactura; fabricación avanzada utilizando el sistema CAM como herramienta de alta tecnología; implementación de células de fabricación, unidades responsables de fabricar componentes de alto rendimiento; reducción de sobrantes de material y ahorros en maquinados, a partir del concepto forja neta; el haber reducido la plantilla de trabajadores, con gasto por liquidaciones justas para 5,400 trabajadores y, finalmente, haber elevado el valor de la compañía 20 veces. Toda una aventura de la cual, hasta el día de hoy, me siento satisfecho y ampliamente compensado.

La propuesta fue fríamente recibida por Clark Equipment International, empresa que además, no aprobó el financiamiento para la compra de Spicer. Ante mi solicitud, ordenó una auditoría para revisar el reporte financiero mostrada en el Informe al Consejo, a pesar de estar firmado por los auditores autorizados, firmas que avalaron dichos resultados, así como las buenas prácticas del ejercicio de Tremec durante 1989.

Mis planes y sugerencias no tuvieron mayor futuro en la empresa y por lo tanto, la posibilidad de un nuevo contrato por 5 años más. Sorprendido por los acontecimientos, de inmediato pensé que había fallado en algo de tal naturaleza, que había provocado ignorar mi labor de modernizar Tremec. Me pregunté en que pudo consistir mi o mis fallas, y decidí esperar los resultados de la Auditoria solicitada. Debo decir como antecedente histórico, dado que desde mi reingreso a Primsa en 1980, había sido objeto de 18 auditorías respecto a mis actividades en la compañía y en mis inversiones personales y hasta construcción de mi casa. Entonces una mas no era nuevo, aunque resultaba ser la más importante y la que marcaría mi nuevo destino.

Resultó que no fue solo una, sino cuatro las auditorías externas solicitadas: 1.- Auditoria involucrando a Clark International para averiguar la autenticidad de su participación como empresa en el proceso para ubicar una oficina de Tremec Trade Company (TTC) en Bélgica, para atender el mercado europeo. La investigación revisó los gastos más normales e insignificantes de mi viaje en 1989. 2.- Se nombró un investigador para conocer mis ingresos vs mis gastos, como ejecutivo de Tremec y, supongo, que llegaron hasta dudar de mi capacidad mental y administrativa. 3.- Se nombró un comisario representante del Consejo en Tremec que vigilaría y validaría todas las acciones de buenas prácticas de administración de la función del director general. 4.- Se contrató a una compañía especializada para que validara los datos de la propuesta de Tremec para la compra de Spicer.

Lo comentado hasta ahora, fue solo al inicio de Tremec en 1990, año en el que todos los programas de mejoramiento y eficiencia siguieron funcionando normalmente, aprovechando las buenas oportunidades de un mercado en crecimiento, con una plantilla esbelta de trabajadores y empleados bien comprometidos, logrando mejoras operacionales en proceso, así como mejoras en el diseño de nuestras transmisiones Tremec, ya fuera fabricando muestras, probando las transmisiones y enviándolas a clientes potenciales para su evaluación.

Resultado de las auditorías realizadas: 1. Retiraron en el 3er. trimestre del 1990 al comisario del Consejo. 2. Encontraron una imagen positiva como ejecutivo en Querétaro, resultado de mi participación como presidente por dos periodos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Querétaro (CANACINTRA) y haber sido el líder del Movimiento por la Calidad en las Industrias de Querétaro. Influyó igualmente en mi imagen, el haber sido presidente del Club de Industriales de Querétaro (CI). 4. Clark Internacional validó mi evaluación y decisión de ubicar la representación de Tremec Trade Company (TTC) en Bruselas.

Parecía que todo iría bien, pero la compañía que evaluaría la factibilidad de reforzar la presencia tecnológica de Tremec al comprar Spicer, resultó con algo inesperado por mí: era más factible que Spicer comprara Tremec. Influyeron tres factores en este nuevo y sorpresivo enfoque, los que modificaban la opción de Tremec para un crecimiento promisorio en el futuro inmediato.: 1. El grupo propietario de Spicer buscaba rutas para su crecimiento en el área industrial. 2. Una compleja situación de Clark en Estados Unidos y 3. Cambios internos en la organización ICA, relacionados con edad y salud de los aspirantes a la mayor autoridad en la jerarquía operacional de la organización: CEO.

La venta de Tremec al grupo DESC, dueña de Spicer, fue un proyecto bien recibido por los principales accionistas de Tremec, muriendo mi interés de continuar en la nueva Tremec. Me ofrecieron una posición especial financieramente atractiva, pero no me entusiasmó. Opté por el finiquito inicialmente pactado en mi contratación, mismo que fue generosamente enriquecido al permitirme comprar un terreno de Primsa y la compra de un lote de refacciones obsoletas de cargadores y montacargas a precio de remate. En el mes de noviembre del 1990 negociamos la fecha efectiva de terminación de mi relación laboral con Tremec, efectiva para el primer trimestre del 1990, razón por la cual como recordarán, ya no asistí a la fiesta ICA de ese fin de año.

Tremec: 1991-1993: una odisea se extingue.

En 1991 Clark Equipment al igual que otros accionistas minoritarios, vendieron sus acciones de Tremec. Tremec continuó arrojando buenos resultados durante 1991 y 1992, iniciando en 1993, las negociaciones para la venta de Tremec al Grupo Desc, para que este quedara como propietaria al 100% en 1994.

Cerraré mi relato con el capítulo final la próxima semana: Tremec en 2022, a sus 58 años de edad. (Continuará Tremec 2022).

Las “Calaveras”

La calavera, palabra con muchas acepciones, entre otras, la llamada “calavera literaria” definida como: “Composición literaria en verso, perteneciente a la tradición mexicana, cuya temática versa sobre la muerte, abordada generalmente en forma lúdica. Se utiliza en el Día de Muertos”. Pues bien, tuve la oportunidad de convivir dos de estos días de noviembre (1965 y 1966) en TREMEC en los que no faltó la tradición de escribir estas ingeniosas composiciones, dedicadas con todo esmero a los jefes y a los compañeros, siendo la autora, de muchas de ellas, la compañera María Eugenia “Maru” Herrera Herrera, acompañadas de una caricatura. Estos escritos se reproducían en mimeógrafo, que era la forma más usual y barata que se empleaba en esa época, y se distribuían entre todo el personal. Quizás alguno de los trabajadores de ese tiempo conserve algún ejemplar.

El cambio del Contador General

La persona que me entrevistó para entrar a Tremec y un gran jefe, el CP Luis Arturo Vélez Castelazo dejó la empresa: agradezco sus enseñanzas. Posteriormente, la vida hizo que nos volviéramos a encontrar. Llegó a ocupar el puesto de Contador General de TREMEC fue el CP Eduardo Rivera, un nuevo jefe y del cual también tengo gratos recuerdos.

