Para enero podría quedar alberca Gómez Morín

Por Josefina Herrera

Noticias

Se requieren cerca de cuatro millones de pesos para su rehabilitación

Para el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, es una prioridad rehabilitar y poner en funcionamiento nuevamente la alberca Gómez Morín que se ubica sobre el Boulevard Alfonso Patiño, la cual ha estado detenida por casi dos años.

El edil sanjuanense detalló que se han realizado distintas mesas de trabajo para recuperar este espacio que es vital para los deportistas, pero sobre todo se está previendo cuánto le podría costar a la administración su rehabilitación para poderlo considerar en el próximo ejercicio fiscal.

“Queremos resolverlo, nosotros ya estamos trabajando,ha sido un tema complejo porque es un tema en el que hemos tenido que salir ante las cosas importantes, pero sobre todo urgentes,y eso no nos lo ha permitido, pero yo tengo esa espina clavada encima que me quiero sacar, y ya estamos nosotros viendo la posibilidad,ojalá, es parte de la mesa de trabajo que tengo con finanzas y ojalá pudiéramos tener el alcance para poder arreglar esta alberca”

En cuanto al recurso que se necesita, dijo que de acuerdo a los últimos reportes que le enviaron eran cerca de cuatro millones de pesos, por lo tanto se encuentran haciendo un análisis de lo que se requiere para comprar y rehabilitar, así como también lo que todavía se puede usar, pues prácticamente este espacio se quedó nuevo.

“Estamos ya en cotizaciones, también hemos tenido cotizaciones que yo considero que pudieran ser altas y estamos viendo si podemos tener algunas cotizaciones que nos permitan echarlo andar con menos recursos porque a veces también eso es lo que pasa ahora, que como todo, queremos bueno, bonito y barato.Alguna cotización que yo escuché en una plática, porque no la vi pues fue más o menos arriba de los tres millones de pesos, cercano a los cuatro, entonces se necesita un buen recurso, voy a buscar a ver si lo disminuimos porque haya costos de calidad y bien hecho, trabajos bien hechos pero que podrían ser menores porque queremos buscar proveedurías que nos ayuden a hacer economías prácticamente de todo”.

Comentó que parte de lo que debe recuperarse es la caldera, las bombas, la instalación eléctrica; esto debido a que fueron vandalizadas justo antes de que tomara él posesión de esta administración.

“Esta instalación fue vandalizada antes de que nosotros la tomáramos, es decir se metieron y robaron materiales, mecanismos, cables que son muy importantes, se tiene que hacer desde reconstruir la instalación eléctrica y hasta poner equipamientos, vamos a ver si las bombas sirven, es decir queremos hacer un diagnóstico, no es llegar y todo nuevo porque estamos en una etapa de bonanza,porque es una alberca relativamente nueva, joven por decirlo así, si no me equivoco es de las más jóvenes, salvo la del Pedregoso y el multideportivo, pero bueno a lo que voy es que pudiéramos tener mecanismos que sirvan y lo que sí les aseguro es que no pasa del arranque de año”.

Recordó que prácticamente esta alberca se paga sola, por lo tanto considera hay buenos ingresos ahí, y más porque contaba con un gran número de usuarios de todo el municipio.

Cabe recordar que este espacio fue suspendido por la Dirección contra Riesgos Sanitarios debido a que incumplía con algunas medidas, pero derivado del tiempo que estuvieron cerradas las instalaciones se fueron deteriorando ya que no se le dio el debido mantenimiento, esto sumado al vandalismo que registró.