Rosalía y Anitta se robaron las miradas en los Latin Grammy

Anitta quienes se robaron la atención del público

(EL UNIVERSAL).- Entre tantas celebridades de la industria musical que se presentaron en los Latin Grammy, la noche de este jueves, quedó claro que las figuras más mediáticas de los últimos años son los artistas urbanos, y pese a ser Jorge Drexler el máximo ganador de la noche con siete galardones, fueron Rosalía y Anitta quienes se robaron la atención del público.

La española deslumbró con un atuendo negro que amoldó su figura, además que estuvo acompañada de su pareja, el cantante Rauw Alejandro, quien también fue galardonado como uno de los mejores nuevos artistas.

Miu Miu fue la marca encargada de realizar el primero de los atuendos que Rosalía lució en la gala, el vestido estuvo diseñado con semi transparencias en las mangas, apertura lateral en la pierna derecha y pedrería en el pecho.

Pese a que en un inicio el look de la española parecía elegante, la mujer volvió a impactar a los asistentes cuando salió a cantar algunos de sus temas con un traje de látex que le cubrió todo el cuerpo.

A su outfit también le añadió otros accesorios característicos de su estilo, como unos lentes oscuros que no se quitó durante su interpretación de “Despechá” la cual puso a bailar a los invitados.

Para su atuendo final, eligió un vestido de lentejuelas doradas cuyo diseño fue creado por Philosophy di Lorenzo Serafini. Con dicho look la intérprete de “Malamente” recogió el premio más importante de la noche a Mejor Álbum del Año.

Por su parte, Anitta no se quedó atrás, la brasileña lució un vestido largo, también con semi transparencias pero desde las caderas a las piernas, acompañado de un corsé, y unos brazaletes, asimismo un collar de la marca Tiffany & Co.

Contrario a Rosalía, durante su presentación: la artista optó por mostrar toda su sensualidad con un pequeño top y un short, ambos color blanco.

El atuendo permitió que la piel de Anitta destacara y mostrara todos sus atributos físicos, con los cuales al perrear también deslumbró al resto de los famosos.