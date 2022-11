Adele se confiesa nerviosa previo al inicio de su residencia en Las Vegas

LA ARTISTA retomó sus redes para compartir una imagen en la que se muestra ensayando con un telón de fondo con fotos de su infancia.

Adele por fin iniciará su residencia en Las Vegas este 18 de noviembre, luego de que el pasado mes de enero postergó las presentaciones en el Hotel Caesars Palace de último momento porque la mitad de su equipo estaba enfermo con Covid-19 y la pandemia había causado retrasos en las entregas.

A principios de este 2022, la intérprete de “Oh My God” enfrentó todo tipo de críticas y reproches cuando se disculpó a través de un video con sus fans diciendo que no podía realizar su residencia Weekends with Adele por las situaciones antes mencionadas.

En esta ocasión, la artista de 34 años retomó sus redes para compartir una imagen en la que se muestra ensayando con un telón de fondo con fotos de su infancia.

“Estoy muy emocionada, increíblemente nerviosa pero no puedo quedarme quieta porque estoy muy emocionada (…) Siempre me asusto antes de los shows, y lo tomo como una buena señal porque significa que me importa y significa que sólo quiero hacer un buen trabajo”, inició su mensaje.

“Tal vez sea porque no empecé cuando se suponía que debía hacerlo. Tal vez sea porque es la noche del estreno, tal vez sea porque Hyde Park fue muy bien, tal vez sea porque me encanta el espectáculo, no lo sé. Pero es seguro decir que nunca he estado más nerviosa antes de un espectáculo en mi carrera, pero al mismo tiempo ¡desearía que hoy fuera mañana! Estoy deseando verlos ahí fuera”, añadió.

De acuerdo con la cantautora, esta nueva versión de su espectáculo es mejor que la anterior. “No voy a revelar demasiado al respecto, pero el espectáculo crece. Se trata de la música, y es muy, muy nostálgico. Va a ser tan hermoso”, manifestó.

Por el momento ha trascendido que la británica gastó £ 400,000 (casi 10 millones de pesos) para garantizar “el mejor aire posible para proteger la voz de la cantante”, pues para nadie es un secreto que Adele ha tenido problemas con sus cuerdas vocales desde el inicio de su carrera.

Se espera que después de los cinco meses que durará haciendo este show, la cantante tome un descanso de la música para obtener un título en línea en literatura inglesa. “Definitivamente creo que uso mi pasión por la literatura inglesa en lo que hago”, dijo en una reciente entrevista.