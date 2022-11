Christian Chávez aplaude proyectos en pro de la comunidad LGBTQ+

EL CANTANTE confesó que este tipo de proyectos le hubieran ayudado a no tener que ocultar su orientación sexual al inicio de su carrera.

Christian Chávez es uno de los artistas que más apoyo ha brindado a la comunidad LGBTQ+ tras declararse abiertamente homosexual, por lo que ahora aplaude que grandes compañías dedicadas al mundo del entretenimiento den respaldo y visibilidad a este tema.

“Es maravilloso que Disney se esté acercando a hacer una serie [El rey de los machos] protagonizada por un chavito trans en Latinoamérica, que además sea una comedia”, dijo el artista durante su paso por la alfombra roja de un evento en la Ciudad de México.

El cantante y actor confesó que este tipo de proyectos le hubieran ayudado a no tener que ocultar su orientación sexual al inicio de su carrera.

“Me hubiera cambiado la vida, y creo que la comunidad trans, ha sido la comunidad más golpeada dentro de la comunidad LGBTQ+, entonces creo que es momento para los chavitos, sobre todo que vean una serie así, y que se vean identificados”, expresó.

Por último, el exRBD reveló lo mucho que sufrió durante la búsqueda de su identidad sexual, debido a que años atrás era imposible hablar de estos temas públicamente.

“Claro, claro, y a borrar fotos, y a decir ‘ay no, y entonces me voy a poner ropa así’ [con voz ronca], pero ya ahorita ya me vale, ahorita ya soy yo, y ahorita lo que vean en el Instagram, soy yo, una persona fluida, una persona queer (poco usual), una persona que se está descubriendo”, declaró.

En el apogeo del grupo pop mexicano RBD en 2007, Christian se declaró gay en un comunicado publicado en la web de la banda. “Aunque estoy asustado y lleno de incertidumbre, sé que puedo contar con el apoyo de mis fanáticos. Su amor es más grande que todo esto”, escribió en ese momento.

Luego que el grupo se separó en 2009, Chávez inició una carrera como solista y en 2011 lanzó el himno LGBTQ+ “Libertad”, con su coprotagonista de Rebelde, Anahí.