Kate del Castillo se pronuncia sobre demanda a Netflix

Kate del Castillo reveló su postura tras informarse que Sandra Ávila Beltrán reclama el 40% de las regalías que ha obtenido Netflix y Telemundo por supuesto uso ilegal de su imagen en La reina del sur.

A escasos meses de notificarse que Ávila, quien pasó siete años en prisión hasta 2015, interpuso un reclamo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad (IMPI), al alegar que el personaje de Teresa Mendoza se inspira en su vida, Kate defendió el proyecto que la catapultó en el mundo de las series y explicó:

“No tiene nada qué ver una cosa con otra, el personaje de La reina del sur es un personaje ficticio que hizo el señor Arturo López Reverte, el autor, no tiene absolutamente nada qué ver, es una creación de su imaginación, entonces pues no, nada qué ver”.

Previo a estas declaraciones, la intérprete externó su felicidad por volver a su país natal y reencontrarse con sus padres. “Estoy prestando mi voz para algunas cosas, y después voy a venir acá a pasar Navidad con mis papás, como lo hago siempre. Mañana estaré todo el día con ellos y después tengo que regresarme a trabajar, pero estoy contenta, tengo tiempo para ver a mis papás un ratito”.

Al ser cuestionada sobre si sus padres ya se acostumbraron a que es una mujer que no radica en México, la artista confesó: “Yo creo que a eso nunca te acostumbras, siempre me van a extrañar, siempre voy a ser su chiquita, por más que hayas cumplido 50 años, yo creo que para ellos soy su chiquita y así será y para mí son mis papás y quiero pasar más tiempo con ellos”.

Finalmente, Kate del Castillo aprovechó su paso por la alfombra NBC Universal para responder a la petición de su padre con respecto a convertirse en madre.

“¿Qué adoptara qué?… ¿un perrito?… Ay no, hombre… si no quise tener propios, voy a estar teniendo… no hombre, soy buena onda, pero no tanto”, dijo con una gran sonrisa al respecto.