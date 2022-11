No tendrá La Estancia Fiestas Patronales

Fueron canceladas por los acontecimientos que se presentaron, en donde inclusive un menor resultó con severas lesiones

Por Josefina Herrera

Derivado de los acontecimientos ocurridos en el pasado mes de septiembre, en donde un menor resultó con una herida de bala tras una riña, la delegación de La Estancia determinó suspender las fiestas patronales del 10, 11 y 12 de diciembre, por la tanto de realizarse sería totalmente ajeno a la organización por parte del comité, refirió la autoridad auxiliar María Iris Patricia Olvera Jaramillo.

Además de este hecho, dijo se han presentado algunas otras situaciones que han puesto en riesgo a la población, por lo tanto para evitar una tragedia mayor fue que se determinó suspender por este año dichas tradiciones.

“Claro que sí, sigue en pie el hecho de que ahorita como delegación no se le haya dado continuidad a los festejos de las fiestas patronales, esto fue no en gran medida que no entre en confusión ni por apatía de nosotros ni por no querer hacer las cosas, aunque es una obligación de la autoridad auxiliar en realidad, simplemente que por los hechos que se han venido suscitando como fue lo que ya pasó con el pequeñito, distintos pleitos con jóvenes de secundaria que se han hecho virales y demás cosas”.

Por otro lado, mencionó que incluso las familias que llegan a hacer algunas aportaciones también anticiparon que en esta ocasión se detendrían a hacerlo derivado de estos hechos, y es por ello que la delegación tampoco quiso exponerse a contraer una deuda.

“Pues la gente que de verdad coopera, que es el padre de familia que trabaja se iba a ver renuente a dar esta aportación, entonces que iba a pasar después que la delegación y demás, el comité nos íbamos a quedar endeudados y la verdad a lo que nos dio un poquito de temor fue a eso, a la deuda, porque en realidad el que aporta pues estaba renuente y tuvimos algunas solicitudes de que sabes qué no queremos el festejo, por estas situaciones, porque quizá los chicos ahorita después de estar un tiempo en pandemia regresan y es la locura total y no queremos que sucedan decesos a futuro y este tipo de situaciones”.

Anteriormente la delegación ya había anunciado a través de un comunicado en redes deslindarse de la organización de estas festividades, y en caso de realizarse no correspondería al comité, y esta decisión sigue en pie.

“Nos dirigimos a la comunidad de la Estancia para comunicar que derivado de los acontecimientos suscitados se dan por canceladas las Fiestas Patronales La Estancia 2022, así como no nos hacemos responsables de eventos externos o particulares que se lleven a cabo durante los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2022”, se puede leer en el oficio.