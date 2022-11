Mujeres, ya no solapan violencia: Murguía

La titular de la SEGOB manifestó que el actual contexto social, es de reflexión femenina

Tina Hernández

Noticias

Ante las exigencias de las mujeres de respeto y garantía de sus derechos humanos; la titular de la Secretaría General de General de Gobierno (SEGOB), Guadalupe Murguía Gutiérrez, reconoció que en el contexto social actual, las mujeres ya no son solapadoras de las violencias machitas, por ello -dijo- fundamental que desde el Estado se defina una estrategia, que dé respuesta a las demandas femeninas.

En cuanto a la administración estatal, expresó que en el presupuesto 2023 se visibilizará el cambio reflexivo en las mujeres, a través de acciones concretas sobre atención psicológica a las violencias que sufren y acompañamiento como víctimas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Hoy las mujeres y las familias no se quedan calladas. Anteriormente cuando había violencia al interior de una familia, de un una institución, pues normalmente lo que se buscaba era guardar silencio porque se pensaba, incluso las propias madres de familia, que era una manera de proteger el círculo familiar o de proteger una institución; pero hoy las jóvenes y las mujeres en general ya no lo permiten, le exigen a una institución educativa el que si hay un hecho se denuncie, se sancione, se haga evidente, y no por procurar contener o proteger se trate de solapar”.

“Es una conciencia de las mujeres sobre que no tienen que quedarse calladas por cualquier tipo de violencia, tienen el derecho de alzar la voz y manifestar su inconformidad y acudir a las instancias correspondientes, es esta conciencia que tenemos hoy como mujeres, sobre que tenemos el derecho de no permitirlo”.

Será el instituto Queretano de las Mujeres la dependencia estatal encargada de dirigir la estrategia contra la violencia hacia las mujeres, y aunque no se dio una cifra exacta, Guadalupe Murguía Gutiérrez adelantó que tendrá un incremento presupuestal.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de 2022, el IQM ejerció un presupuesto de 28 millones 095 mil 736 pesos, de los cuales 19 millones 917 mil 713 pesos fueron recursos estatales y 8 millones 178 mil 023 pesos correspondieron al gobierno federal.

“Ya tiene todo un plan de trabajo el IQM y me gustaría que fuera el propio Instituto, quién diera esta información. Sí habrá un incremento. Sí, se busca una atención más cercana y eficaz a todos los problemas que tiene el sector femenino, desde el albergue para poder atender a las mujeres maltratadas, asuntos de otro tipo de violencia, apoyos”.