Pablo Milanés y su legado

El pasado 22 de noviembre, la canción de protesta y con ella las reivindicaciones políticas y sociales más sentidas de Latinoamérica perdieron a uno de sus máximos exponentes: al canta-autor cubano Pablo Milanés. Como lo hacían los otros músicos de este género musical, entre quienes destacan su compatriota Silvio Rodríguez; los argentinos Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui; así como los mexicanos Óscar Chávez y Amparo Ochoa; Pablo Milanés utilizó la música como medio de denuncia ante la difícil situación por la que atravesaban los países de América Latina a partir de los años sesenta.

Las raices de la canción de protesta se pueden rastrear en Estados Unidos de América durante las primeras tres décadas del siglo XX con la creación de los sindicatos de obreros, y con grupos que se oponían a la discriminación racial, que añadían nuevas letras politizadas a canciones tradicionales para crear himnos de solidaridad y descontento. Fue en los años sesenta cuando este género musical como tal comenzó a despuntar y a llegar a un público más amplio. En Latinoamérica se vuelve indispensable ante la necesidad de visibilizar y protestar ante las sangrientas y represivas dictaduras que estaban viviendo algunos países como Argentina, Chile y República Dominicana. Pero también para dar a conocer las reivindicaciones sociales que había sembrado la Revolución Cubana (1953-1959) en el continente.

Así, los artistas latinoamericanos tomaron como base a la música del folclor tradicional de sus respectivos países para recrear sus anhelos por una sociedad distinta, relatando los conflictos históricos y sociales a manera de crítica. Su objetivo era lograr la unidad de los pueblos del continente para emprender juntos la lucha por los derechos ciudadanos y crear un cambio radical en la estructura económica, política y social de su tiempo.

Las letras de Pablo Milanés son una muestra clara de estas convicciones. Hoy que su corazón se apagó, lo recordamos con su canción La vida no vale nada (1973): “La vida no vale nada cuando otros se están matando y yo sigo aquí cantando, cual si no pasara nada, la vida no vale nada, si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga”.