Desconfianza en instituciones y actores políticos es baja

Con el objetivo de dar a conocer el sistema de representación y de participación en México, Martín Faz Mora, consejero electoral del Consejo General del INE, llevó a cabo la presentación de los resultados del “Informe País 2020 El Curso de la Democracia en México”, cuyo origen parte del reconocimiento de los principales obstáculos que la democracia enfrenta.

En este sentido, enlistó las conclusiones de la investigación, relacionadas con la desigualdad y discriminación, la participación ciudadana, la desconfianza en las instituciones, baja calidad de representación, y la corrupción el clientelismo.

Explicó que la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, partidos políticos, diputados federales y locales sigue siendo muy baja; del mismo modo, dijo que solo el 23 por ciento de la población “dice tener mucha y algo de confianza en ellos”.

Declaró que una de las mayores debilidades de la democracia en el país es la baja calidad de representación “la población no se siente representada por legisladores o partidos políticos…la ciudadanía no cree que la actividad legislativa represente su interés”.

Así mismo, señaló que la corrupción y el clientelismo constituyen un reto porque que afectan la participación de la ciudadanía y generan desapego en el sistema político; la alta percepción de que la corrupción y las prácticas clientelares se encuentran extendidas en el país también forma un obstáculo para la democracia.

Faz Mora también expresó que una de las “tensiones” que sigue atravesando el “Informe País” desde el 2014, son las experiencias de desigualdad y de discriminación y que estas no abonan a que la ciudadanía sienta satisfacción por la democracia.

Por el contrario, el consejero electoral del Consejo General del INE, aseguró que la participación en las elecciones es parte de una realidad política, “incluso en muchos sectores está ya asumida como una costumbre y parte de la rutina democrática”. No obstante, mencionó que no todas las personas participan con la misma frecuencia.

Por su parte, Grisel Muñiz Rodríguez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), aseveró que los obstáculos o problemas presentados en el “Informe País 2020” solo pueden ser resueltos a través de la democracia y las acciones que la conllevan.

Al hacer uso de la palabra, Marcela Ávila Eggleton, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ señaló que “una democracia que no se mide, es una democracia que no se puede mejorar, pero, una ciudadanía que no conocemos, es una ciudadanía en la que no podemos trabajar para mejorar estas practicas que inciden en la calidad democrática”.

En el evento, se contó con la presencia de Martín Silva Vázquez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro; Ana Lilia Pérez Mendoza, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva y Diego Urías Hernández, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática.