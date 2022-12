Christian Estrada se disculpa con Ferka

Christian Estrada empleó las redes sociales para emitir su postura sobre el incidente en el que se vio envuelto el pasado fin de semana y que lo llevó a estar detenido en el Reclusorio Norte hasta el día de ayer.

El sábado 26 de noviembre, la actriz María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, denunció a Estrada, su expareja sentimental, junto con otras dos personas quienes a base de engaños y con lujo de violencia sustrajeron al hijo que tienen en común.

Fue hasta el martes 29 de noviembre cuando después de la primera audiencia las autoridades determinaron que Christian no cometió ningún delito y obtuvo su libertad.

Tras este escenario, Estrada retomó su cuenta de Instagram para emitir un mensaje en el que destaca que está absuelto de todo ilícito, y además de ofrecerle una disculpa a Ferka, también asegura que su proceder solo se debió a su deseo de convivir con su pequeño hijo.

“Gracias Dios por ayudarme siempre. Gracias a todos los medios de comunicación por su atención y seguimiento. #todos Les digo, No se me involucró en ningún proceso ni se me atribuyó ningún daño a algún tercero, porque no lo hay, ni lo ha habido”, inició su mensaje.

“Mi único objetivo es y seguirá siendo la sana convivencia con mi menor hijo, basada en el respeto, el derecho y obligaciones de las partes, no guardo rencor ni me reservo acciones fuera de la ley para nadie”, añadió.

Posteriormente, el también exnovio de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, se refirió a la madre de su hijo y a las damas que reaccionaron en su contra.

“Les ofrezco una disculpa a todas las mujeres que se pudieron haber sentido ofendidas incluyendo a la madre de mi hijo con este mal momento”, expresó.

Finalmente, Christian Estrada se dirigió al pequeño que procreó junto con María Fernanda Quiroz. “A ti Leonel te amo y seré paciente en seguir buscando lo mismo, una convivencia regulada entre nosotros, es tu derecho hijo. 🙏🏻”, remató.