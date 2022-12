Hay confianza en el INE: Carla Humphrey

Sobre la Reforma Electoral refirió que es un tema que debe platicarse, discutirse y analizarse

Por Josefina Herrera

Noticias

Tras haberse presentado la iniciativa de la Reforma Electoral, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, señaló que está en análisis por parte del organismo qué se estarían considerando entre métodos y procedimientos.

En este sentido, indicó que es conveniente también trabajar de la mano de la tecnología y aprovecharla, pues desde hace 32 años han utilizado el mismo modo y con el paso del tiempo las herramientas de trabajo han cambiado.

“Son 937 páginas algo así, pero la verdad es que no nos las han pasado, ya tenemos algunos avances, se hace un resumen o una relatoría de las distintas reformas que se han asentado, y bueno siempre lo he dicho toda institución es perfectible, se pueden mejorar métodos, cosas, procedimientos, yo particularmente creo que tenemos mucho que avanzar de la mano de la tecnología, llevamos 32 años con el mismo modo, el país ha cambiado, es un país que está lleno de jóvenes que son el presente y también el futuro, y bueno creo que trabajamos y construimos un sistema basado en la desconfianza que tenemos que empezar a remitir también por tantos candados que tenemos en este sentido, y creo que hay temas que podrían discutirse como de paridad de violencia, de género que estamos viviendo y que no han sido lo suficiente”.

La consejera electoral mencionó que éste es un tema que debe platicarse, discutirse y analizarse, pero siempre viendo las consecuencias que podría generarle al país, pues todo cambio conlleva a algo y éste debe ser para beneficio del mismo.

Recordó que el año que entra también inicia todo el proceso electoral en el que se considera la renovación total del Congreso de la Unión y de 30 congresos locales, así como una nueva gubernatura, por ello tendrán que esperar de qué manera influye esta iniciativa, “creo que es un proceso de ese tamaño con los cambios que se pretenden, pero pues creo que es un tema que debería discutirse y sobre todo las reformas como los todos los procesos electorales se basan en la confianza y la legitimidad, y obviamente nuestros consensos son importantes en materia política electoral”.

Carla Humphrey, indicó que finalmente la gente confía en el INE, y el claro ejemplo de ello es la participación ciudadana al momento de conformar a los funcionarios de casilla y observadores, así como el de quien desea ocupar un cargo de elección popular, por lo que se ha trabajado por años para mantener esa credibilidad.