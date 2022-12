Danna Paola sufre accidente en pleno concierto

Si bien, durante los últimos meses, muchas cosas le han ocurrido a Danna Paola, entre ellas la cancelación de algunos conciertos y las fallas en algunos otros, todos parte de su gira ‘XT4S1S’; así como el salir con una venda en la cabeza por un golpe minutos antes de salir a cantar, la famosa ha demostrado su profesionalismo.

Aunque dichos incidentes también le han costado abucheos, la famosa ha sabido reaccionar con humor ante los mismos, siendo la prueba de ello, la más reciente falla técnica en uno de sus conciertos, donde tuvo problemas con un arnés, lo que pudo haber provocado un severo accidente.

Durante su concierto en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, Danna se encontraba a varios metros de altura colgando de un arnés, el cual la llevaría a una plataforma donde se mantendría parada o sentada mientras cantaba, pero las cosas no salieron bien y el arnés la arrastró fuera de la plataforma.

Inmediatamente, la cantante se dejó ver asustada, por lo que hizo de todo para aferrarse a la plataforma elevada y no caerse, a la par de que reaccionaba con humor al acontecimiento, algo que fue aplaudido y viralizado por muchos.

Cabe destacar que en caso de que el incidente con el arnés hubiera pasado a mayores, gran parte de la responsabilidad recaería sobre Danna, quien aceptó abiertamente que se había subido al arnés sin siquiera haberlo probado, algo preocupante para todo el personal de producción.

“¡A la mier**! No, pues, ya me fui… como piñata, ¿Y ahora? Se me fue el piso, el piso me da vuelta. Subeme. ¿Qué creen? Es que no se probó en la mañana”, dijo Danna entre risas.

“Lo repito, lo repito, lo sigo repitiendo y muerooooooo de amor y de risa”, “su ocurrencia ‘como piñata’”, “La reina de todo”, “Ay la ameeee”, “Jajaja ella quería un entrada epica y … jajaja”, “daba toda la explicación jajajajaja”, “siento que los conciertos de danna son re random jsjs”, “Ella siendo tan auténtica, ella es tan natural, cómo no amarla”, son algunos de los comentarios en redes.