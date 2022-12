Mariana Seoane agradece muestras de cariño tras operación

La actriz y cantante Mariana Seoane preocupó a seguidores y diversas personalidades del medio artístico al compartir fotografías y videos desde la camilla de un hospital.

La artista de 46 años fue hospitalizada este martes 29 de noviembre por un problema de salud que requería una cirugía, por lo que al salir del quirófano reapareció para agradecer el apoyo que ha recibido en medio de su proceso; sin embargo aclaró que por el momento no podía hablar, por lo que las dudas sobre su estado de salud aumentaron.

Afortunadamente, Mariana retomó su cuenta de Instagram casi 24 horas después para demostrar por medio de un video que ha recuperado la voz, y visiblemente conmovida por lo que le ha sucedido expresó.

“Gracias por tantas muestras de cariño, me siento súper feliz, agradecida, primero con Dios, claro que sí, pero con las manos que hicieron esto posible también, toda la gente que estaba aquí atendiéndome, a toda mi familia, a mi ejercito de amor, a ustedes, que me han mandado sus mejores deseos, a todos mis colegas, que me siento tan apapachada, tan querida, les agradezco mucho que se hayan hecho presentes”.

De la misma manera, la intérprete de “Me equivoqué” destacó que es justamente en este instante donde necesitaba sentirse querida. “Porque en estos momentos uno valora y sé da cuenta quienes son los verdaderos amigos, y quienes son las personas que aunque no te vean te quieren y sigues presente en su corazón. Los amo, muchas gracias”.

Hasta el momento Seoane no ha revelado cuál es el padecimiento que la llevó a ser intervenida quirúrgicamente. No obstante, el pasado 28 de octubre declaró en el programa De Primera mano que fue diagnosticada con una enfermedad que la tenía muy preocupada.

“Este 2022 fue un año de cosas muy buenas y otras no muy buenas en temas de salud (…) algo que salió de pronto”, dijo sin ofrecer más detalles.

Ante este hermetismo, se ha especulado que Mariana podría tener una enfermedad muy delicada y de allí su negativa para hablar al respecto.