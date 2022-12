Ofrece declaraciones hijo de Zamorita

La noticia del deceso de Jorge Zamora, actor conocido como “Zamorita”, la madrugada de ayer 30 de noviembre sacudió al medio artístico y a sus seguidores.

Sin embargo, las dudas sobre los motivos de su deceso y la manera en que habría sobrellevado sus últimos años de vida surgieron, por lo que su hijo Jorge Rolando Zamora aclaró las dudas, revelando que su padre nunca pudo hacer las paces con su madre Marta Catalina Rendón.

Al respecto de los problemas que originaron la muerte del primer actor, Rolando explicó: “Tenía complicaciones del riñón, estaba en el hospital desde el martes pasado porque le iban a poner una sonda gástrica… se cansó…ya llevaba un ratito enfermo y en hospitales”.

De la misma manera, el hijo de “Zamorita” contó que estuvo al cuidado de su padre por más de una década, luego de que este decidió separarse de su esposa Marta Catalina Rendón, debido a supuestos maltratos, situación que llevaron hasta los juzgados.

“Ya no hubo relación ninguna, lamentablemente después de eso, ahí mi mamá seguía más que con mi papá, conmigo, con broncas. Todavía me demandó dos veces más, cosas que no progresaron un mucho menos, pero no, no tengo ninguna relación con mi mamá ni la he visto ni nada, Hace 14 años nunca se acercó, entonces no entendería el por qué, pero ya no es cosa mía”, dijo Ronaldo al respecto de que la exmujer del artista pudiera hacer acto de presencia en el velatorio.

Ante ello, Rolando Zamora dejó en claro que su papá dejó sus bienes escritos desde hace años y al no estar casado con él, ella no tendría nada que reclamar.

“No puede, porque mi papá hizo su testamento y mi mamá no aparece en él”, dijo al respecto durante la entrevista que concedió al programa Sale el Sol.

Fue en 2015 cuando trascendió que Zamorita solicitó su divorcio por violencia física y psicológica, esto debido a una fuerte discusión que la pareja tuvo en su domicilio.

La noticia fue escandalosa y no porque fueran una pareja pública, sino por los motivos que llevaron al actor a querer romper toda relación con Marta. Debido a que la entonces esposa de Zamorita comenzó a realizar una búsqueda del actor señalándolo como desaparecido, esto debido a que él se fue de su casa tras el altercado.

Poco después el actor aclaró que no estaba desaparecido, sino alejado de Marta y en casa de su hijo Jorge Rolando Zamora. Cabe señalar que cuando la demanda del actor inició, la pareja tenía 30 años de matrimonio.