Britney Spears llegará a Broadway con musical

Britney Spears sigue expandiendo su carrera musical y tendrá su propio musical en Broadway titulado Once Upon a Time One More Time, cuyo estreno está planeado para mediados del 2023.

El espectáculo tendrá un preestreno en el Teatro Marquis de Broadway antes de su estreno el 22 de junio y contará con un recorrido de toda su discografía, pero con un enfoque particular: una mirada feminista de las princesas de Disney.

De acuerdo con el anuncio que hicieron los productores James L. Nederlander y Hunter Arnold según el artículo publicado en Variety, los cuentos de princesas de Disney estarán musicalizados con las canciones de Britney.

Asimismo, se ha revelado que los coreógrafos de hip-hop Keone y Mari Madrid serán los que dirigirán el proyecto, que mezclará los clásicos de la obra de Spears junto con una reversión feminista de los cuentos de princesas como Cenicienta, La Sirenita y Blancanieves.

Hasta el momento se desconoce el que formará parte del musical que fue desarrollado de manera original por la Shakespeare Theatre Company, de Washington D.C.

A pesar de que el espectáculo no cuenta con la participación de Britney, es uno de los primeros productos que se lanza luego de finalizar su tutela legal de 13 años, debido a que la cantante estuvo bajo esta condición desde 2008, y su padre tomaba todas sus decisiones profesionales.

Además de este proyecto, la intérprete de “Toxic” escribirá su propio libro autobiográfico, bajo la firma de la editorial Simon & Schueste. Se estima que Britney cobrará alrededor de 15 millones de dólares (casi 300 millones de pesos) por hablar tanto de su carrera musical como de su vida privada y su familia.