Elonk Musk suspendió a Kanye West de Twitter

LA CUENTA de Kanye West fue suspendida en las primeras horas del 2 de diciembre, Elon Musk señaló que el rapero incitaba a la violencia.

Agencia México

Kanye West de nuevo es suspendido de la red social ‘Twitter’ en la plena madrugada de este viernes 2 de diciembre, su cuenta fue desactivada, esto debido a que violó los términos de convivencia de la plataforma.

Fue el propio Elon Musk quien señaló al rapero de violar las normas contra la incitación de la violencia y es que el cantante con el fin de anunciar su campaña presidencial de 2024 compartió una foto de una estrella de David encerrando una esvástica.

“Volvió a violar nuestra regla contra la incitación a la violencia. La cuenta será suspendida”, declaró Elon.

No obstante, esa no fue la única publicación que causó revuelo, puesto que West compartió una foto poco favorecedora del nuevo dueño de TW, no obstante Elon aclaró que no fue por ello que dio de baja la cuenta y que incluso le sirve de inspiración para perder peso.

“Solo aclarando que su cuenta está siendo suspendida por incitación a la violencia, no una foto poco halagadora de mí siendo regañado por Ari”, explicó el empresario.

Cabe resaltar que la desactivación de la cuenta se dio solo unas horas después de que el ahora también llamado cantante Ye alabará a Adolf Hitler en una entrevista que ofreció en el programa ‘InfoWars’ en donde realizó comentarios antisemitas.

Kanye destacó que ve muchas cosas buenas en el líder del partido Nazi:

“Él inventó la autopsia, el micrófono que yo mismo uso como músico, y no puedes decir en voz alta que esta persona hizo algo bueno en algún momento, y estoy harto de ello. Estoy harto de las clasificaciones, todo ser humano tiene algo de valor, especialmente Hitler” comentó.

Recordemos que no es la primera vez que West es suspendido de la plataforma, puesto que en octubre del 2022, antes de que Musk asumiera el control de la Twitter, su cuenta fue bloqueada por un tuit antisemita.