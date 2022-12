Ingrid Coronado habla sobre el juicio contra la viuda de Fer de Solar

ESTA vez sorprendió al confirmar que no ha dado comienzo a esta batalla legal.

Agencia México

Ingrid Coronado reapareció ante la prensa luego de que hace algunas semanas sostuvo una guerra de declaraciones con Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, por la herencia que dejó el argentino tras su fallecimiento.

A pesar de que la presentadora hizo público en aquella ocasión su deseo de iniciar un proceso legal para salvaguardar el patrimonio de sus hijos Paolo y Luciano, esta vez sorprendió al confirmar que no ha dado comienzo a esta batalla legal.

“No, no he empezado con ese juicio, sí, pero se tiene que hacer un juicio y no he empezado, honestamente he estado un poco ocupada con otras situaciones”, dijo Coronado a los periodistas con una gran sonrisa.

Ante el comentario de alguno de los reporteros con respecto a que era un proceso tedioso, la artista replicó: “Sí, y caros, pero yo confío en la legalidad y a mí me gusta hacer las cosas de la forma correcta, y tendré que hacer lo que tenga qué hacer”.

Pero al escuchar la pregunta de qué sería lo necesario para evitar que ambas partes se vieran la cara en el juzgado, Ingrid inmediatamente dijo: “Se necesita voluntad de las dos partes”.

Por otra parte, cuando los medios de comunicación mencionaron el nombre del padre de su hijo mayor y excompañero de Garibaldi, Charly López, y el juicio que mantienen por la propiedad de una casa, la conductora de televisión solo dijo: “También avanzando”.

Sobre las últimas declaraciones de López con respecto a que está decepcionado de su hijo porque el joven lo tiene bloqueado, Ingrid respondió:

“Hablar de ese tipo de situaciones es sumamente doloroso, por eso tomé la decisión de hablarlo una sola vez, y será en la entrevista de Yordi Rosado”.

Finalmente, agregó: “y les he dado la gran parte de las versiones, lo que pasa es que no me gustaría entrar en detalles porque creo que no es el lugar”.