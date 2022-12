Natanael Cano es hospitalizado

NATANAEL Cano compartió que sufrió un accidente en motocicleta, pero que se encuentra mejor.

Agencia México

Hace unas horas, el cantante Natanael Cano dio a conocer que estaba hospitalizado por un accidente que sufrió en motocicleta mientras paseaba en una pista de motocross, ubicada en la ciudad de Sonora.

A través de sus redes sociales, el famoso contó que estaba bien, pero que se encuentra hospitalizado por los golpes que sufrió en el accidente, el cual le ocasionó una fractura en su pierna izquierda.

“Mi gente, tuvimos un pequeño accidente en la pista de Sonora, en el motocross. Le mando un saludo a toda la plebada que le gusta andar bien recio. Nos tocó pasar por esto, no pasa nada, aquí andamos echándole ganas, no estuvo pelado el putaz*t*”, manifestó.

Asimismo, compartió unas imágenes previas al incidente donde se puede ver que estaba tranquilamente en la pista, cuando, aparentemente, una acrobacia salió mal y terminó cayendo de la motocicleta.

Aunque no se muestra el momento exacto, la persona que lo estaba grabando corrió hacia el cantante para auxiliarlo y llevarlo al hospital para que lo revisaran.

Poco después, subió una pequeña reflexión sobre la importancia de saber lo que haces al momento de practicar algún deporte, donde daba a entender que no llegó en óptimas condiciones a la pista de motocross.

“Para que quede claro, si no entrenas, si no traes condición, si traes borrachera, no llegas con las mismas habilidades a esa pista. Cuídense mucho. Yo ando tirando huev*; gracias a Dios, no pasó a mayores “, expresó.

Hasta el momento, el cantante de corridos tumbados no ha dicho más sobre su estado de salud, pero todo apunta a que el accidente no le causó mayor daño.

En tanto, sus detractores aprovecharon para hacer burla de lo sucedido: “Es el momento perfecto para que haga silencio por siempre”, “Esperemos que esto sí te de talento”, “Ni en el cielo lo quieren”, “Por andar de borracho”, señalaron algunos comentarios.