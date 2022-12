Persistirán diputados en votar contra la Reforma Electoral

Por Josefina Herrera

Noticias

*Los legisladores de Fuerzas Políticas opositoras están unidas para defender al INE, aseguró la diputada federal Marcia Solórzano

La diputada federal por el II Distrito, Marcia Solórzano Gallego, declaró que el pasado martes 29 de noviembre se tenía considerado en la Sesión Ordinaria en la Cámara de Diputados la votación de la Reforma Electoral propuesta por el titular del ejecutivo, sin embargo se pospuso para el 6 de diciembre.

En este sentido, la legisladora puntualizó que hay falta de interés por escuchar a las demás fuerzas políticas y que se discuta, por lo tanto los partidos opositores se han unido para emitir su voto en contra de esta iniciativa.

La legisladora mencionó que la postura de Acción Nacional sigue firme para evitar que se atente contra una institución que promueve la democracia, y por ello seguirán en la lucha de defender al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Su servidora y los legisladores de Acción Nacional no compartimos el contenido de esta reforma, no podemos permitir que se destruya o lastime la autonomía de la autoridad electoral, que se delimite una institución que ha sido engarante de la democracia como lo es el INE”.

Manifestó que luego de analizarse a profundidad el dictamen que se presentó en las Comisiones Unidas se pudo observar que no existe apertura por parte de los diputados de MORENA, pues no hay voluntad ni congruencia para construir los consensos y escuchar a las demás fuerzas políticas.

Por tal motivo refirió que las fuerzas políticas opositoras están en contra de que avance esta reforma, y asegura que no pasará, ya que la suma de los votos de la mayoría no permitirá que se obstruya la democracia.

“Lo digo fuerte y claro, estoy a favor de lo expresado por más de un millón de personas en la marcha del pasado 13 de noviembre, el INE no se toca, no permitiremos retrocesos democráticos, los legisladores de Acción Nacional, MC, PRD y PRI nos hemos unido en la postura de la defensa a la autoridad electoral, sumando un total de 224 votos en contra, por ello estamos seguros de que esta reforma no tendrá la mayoría calificada y no pasará, los legisladores responsables y congruentes vamos a luchar para que esta inaceptable reforma destructiva de la democracia mexicana no pase”, aseveró Solórzano Gallego.