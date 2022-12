SESEQ alerta por el Virus Sincicial Respiratorio

Tina Hernández

-Se trata de un biológico que afecta el sistema respiratorio

Con la llegada de la temporada invernal, la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) alertó sobre la circulación del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), el biológico al que se le atribuye el alza de las Enfermedades Agudas Respiratorias, junto a Influenza, y ante la baja de contagios de COVID-19.

La titular de la SESEQ, Martina Pérez Rendón, expresó que si bien la circulación de este virus en Querétaro aún está sin confirmarse por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), no significa que no circule en el territorio estatal, sino que solo no está identificado en las muestras con procesamiento genético en el sistema de salud pública.

“Lo que se ha identificado a nivel mundial y que por supuesto México y Querétaro no escapamos a esa realidad es que al bajar la presencia del virus Sar Cov 2 comienza la presencia de otros virus, que antes circulaban que estuvieron en esa competencia biológica pero que ahora comienzan a hacerse visibles como es el sincicial respiratorio, que es uno de los muchos virus que produce enfermedad respiratoria y que al igual que todos los virus o todos estos agentes patógenos que te producen enfermedad respiratoria sí llegan a afectar a una persona con alguna comorbilidad o alguna situación de vulnerabilidad puede producir cuadros graves”.

Hasta el momento se conoce que el Virus Sincicial Respiratorio provoca bronquiolitis, principalmente en los infantes y niños, por ello se recomienda reforzar en este grupo de la población las medidas preventivas y no farmacológica, cómo no exponerse a cambios de temperatura, ingerir líquidos, alimentos altos en vitamina C, lavar constantemente manos, mantener la sana distancias y aislarse en caso de presentar un cuadro de enfermedad respiratoria.

En la actualidad no existe un tratamiento específico para el VSR, solo medidas de atención de apoyo como oxígeno y líquidos y tampoco hay una vacuna para prevenirlo.

“Hasta el momento no tenemos como tal identificado porque esto es parte del estudio de páneles virales del InDRE y no tenemos identificado, pero sin duda que debe de estar circulando”.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, casi la mitad de los cuadros respiratorios se deben al virus sincicial respiratorio, le siguen los enterovirus y rinovirus.