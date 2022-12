Ulises de la Torre no ve pronta reconciliación con su hermano

EL ACTOR no dudó en expresar el respeto que siente por Arath.

Agencia México

Arath y Ulises de la Torre son hermanos y, aunque los dos pertenecen al mundo del espectáculo, no mantienen una relación cercana. A pesar de que el problema entre ambos parece no tratarse de nada serio, en el medio artístico es bien sabido que prefieren estar alejados uno del otro.

Por tal motivo, en esta ocasión fue Ulises, quien durante su paso por la alfombra del partido de exhibición de Rafael Nadal, fue interrogado por la posibilidad de una posible reconciliación con su familiar.

“Yo me quedo con el mejor hermano que me pudo haber dado Dios, y así está, la verdad está bien, no hay limezas que asperar (bromeando)… él está feliz con su familia y yo también, todos estamos contentos”, dijo a la prensa.

Previo a esta declaración, el actor no dudó en expresar el respeto que siente por Arath, pues al escuchar los cuestionamientos sobre qué tanto le ha ayudado en su carrera, Ulises expresó: “Ay, muchísimo, pues imagínate, es mi hermano de sangre y siempre ha sido como un buen ejemplo, es un gran actor”.

Sobre los conflictos en los que recientemente se ha visto inmiscuido el presentador, el histrión comentó: “Ya está viejito… no, no, mira el temperamento, es muy temperamental y el carácter desde niño ha sido muy puntual, pero lo ha llevado a estar donde está y creo que él sabe sus límites”.

De la misma manera, el artista manifestó su negativa con relación a que exista una rivalidad entre ambos. “Incluso han querido alimentar algo que no es, que no existe, y si existe la verdad es que es algo muy personal. Él me ha enseñado a que sea muy personal. La ropa se lava en casa”, declaró al respecto.

Finalmente, Ulises de la Torre dejó la puerta abierta para volver a tener contacto con su famoso hermano.

“No, no estamos peleados, simplemente no se ha presentado la oportunidad de tener un acercamiento como a lo mejor quisiéramos, pero no hay ni rencor, ni odio, ni… yo en lo personal estoy muy contento, esperando que estas fechas o que el tiempo que Dios diga y ya, es mi hermano y lo quiero. Es mi hermano de sangre y lo amo”, expuso.