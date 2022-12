“Canelo” quiere pelear en Inglaterra

El Saúl “Canelo” Álvarez ha expresado sus deseos por pelear en Inglaterra.

El boxeador tapatío respondió a una publicación de Mauricio Sulaimán en la que dejó claro que quiere ir a dicho país europeo para tener algún combate.

“Esperemos que pronto”, contestó Saúl al mensaje del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, quien redactó un suceso vivido en Londres: “Tome un taxi en Londres, el conductor al llegar al destino se me quedó viendo seriamente y me pregunto y me dijo, solamente quiero saber algo …. Es posible que algún día Canelo venga a pelear a Inglaterra?”

Álvarez estuvo envuelto en la polémica en días pasados por sus duras críticas a Lionel Messi por una camiseta de la Selección Mexicana que apareció en el suelo del vestidor de la albiceleste el día que México y Argentina se enfrentaron en la fase de grupos de Qatar 2022.

NUEVOS APODOS

Saúl “Canelo” Álvarez se convirtió en un blanco de críticas tras ofrecer una disculpa al futbolista Messi tras la polémica de la playera de la Selección Mexicana, esto provocó que usuarios en redes sociales le crearan nuevos apodos que están disponibles para su próxima pelea.

Uno de ellos es Saúl “Cristal” Álvarez haciendo referencia a la fragilidad del tapatío y por la forma en la que explota.

Otra de las opciones es Saúl “Thiago” Álvarez tomando en cuenta que Thiago es el nombre de uno de los hijos de Messi, así que tras ofrecerle disculpas al jugador muchos lo califican como el “hijo” de Lio.

La tercera opción es el “Kaynelo West”, debido a que consideran que vive como lo hace el rapero Kanye West, es decir, “Se dio a conocer por ofender a personas importantes”.

Estas son las tres opciones de los nuevos apodos que crearon en redes sociales para que el Canelo Álvarez los analice de cara a su siguiente pelea.