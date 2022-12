Orden y disciplina

El secretario de Finanzas aclara que no se prevé endeudar al estado

Por Luis Montes de Oca

Noticias

El secretario de Finanzas del Estado, Gustavo Arturo Leal Maya, precisó ayer que aún cuando la deuda pública es una herramienta viable, la administración del gobernador Mauricio Kuri González, como él lo ha declarado, no tiene previsto endeudar al estado para continuar con el Plan Estatal de Desarrollo, gracias a que Querétaro cuenta con finanzas sanas y fuertes.

Explicó —en entrevista para esta Casa Editorial— que el presupuesto de 51 mil 636 millones de pesos, 12.5% más que en el 2022, es la muestra de la responsabilidad financiera y un manejo de las finanzas que ha impulsado mucho el mandatario estatal.

Al inquirirle que si este presupuesto es para lo inmediato, destacó que la planeación se hizo a seis años, entonces esta será la entrega de un segundo capítulo de seis y que va a atender a lo inmediato, las prioridades del 2023, pero apuntalando y planeando para impulsar el desarrollo de Querétaro para los siguientes cuatro años.

También subrayó el funcionario, que la construcción de este presupuesto fue muy realista y audaz, porque atiende lo inmediato y plantea una base para lo futuro.

Explicó que durante este año que concluye, ha sido mucha la incertidumbre económica a nivel internacional, pero que gracias a la responsabilidad financiera, que nos ha marcado muy fuertemente el gobernador Kuri González.

—Debo preguntarte, porque hubo mucho descontento sobre el reemplacamiento, toda vez que recibieron de la administración pasada cero deuda pública y recursos para arrancar y sin embargo se implementó el cambio de placas y socialmente causó mucho descontento y ahí es donde encaja la pregunta:

¿Seguirán este tipo de acciones, habrá nuevos impuestos en el 2023 o a futuro mediato, para mantener la seguridad o se caerá en esa tentación de algunos gobiernos que para solucionar problemas se endeudan?

—Primero hablemos del cambio de placas —precisó— porque fue una medida de control y de seguridad, porque durante 14 años no se había actualizado el padrón y ahora hemos incrementado hasta el seis puntos porcentuales la actualización del padrón, se incorporaron más de siete mil vehículos que estaban registrados en otros estados; se ha depurado el padrón en un 15%.

La respuesta que al final hacemos fuerte a Querétaro, es esta combinación de ciudad, ciudadanos y gobierno, entonces… no me corresponde a mí decir si fue positivo o no, pero necesario si lo fue.

Agregó que para entregar cuentas de este recurso se cuenta con un portal de información y que el recurso recaudado no se está tocando para gasto de operación, sino para temas de movilidad, seguridad e infraestructura.

Se ha visto —dijo— que lo que recaudamos se está devolviendo a la gente, porque finalmente el ciudadano lo que busca de su autoridad, es que si se aplica una medida, después se vea el beneficio y estamos seguros que se está viendo el municipio. Obras como la 5 de Febrero, está impulsada por esta medida también. Es decir: subsidiada o pagada con ello.

De la contratación de deuda aclaró:

—Si bien nos dejaron unas finanzas fuertes, lo que hemos reconocido de varias administraciones, desde luego la anterior, también es cierto que siempre hay más necesidades de lo que hoy tenemos y, tenemos una cartera de más de 12 mil millones de pesos de recursos de infraestructura que requerimos en la ciudad y hemos planteado como lo solventaremos.

Este año fueron más de tres mil millones de inversión de infraestructura, cosa que para el siguiente se está, prácticamente equiparando.

Recordó Gustavo Arturo Leal Maya, que la Federación daba el acceso a un fondo, el Ramo 23 y que Querétaro año con año podía disponer de más de dos mil o dos mil 500 millones de pesos, para infraestructura y tenemos cuatro años que ya no se accede a ello, entonces, agregó, la necesidad de infraestructura es mayor por el crecimiento de la ciudad, por ello este año, estamos apostando de la misma manera para seguir impulsando el desarrollo de Querétaro que no se puede detener y atendiendo a la necesidad inmediata y prioritaria que nos reta en el 2023.

Seguridad

En el tema de Seguridad, indicó que seguirán con un presupuesto del 16 por ciento que aunado al año pasado que fue de 34%, hablamos de un incremento en todas las corporaciones de casi el 39%.

Impuestos nuevos

No los tenemos, respondió, pero si reestructuras como el Impuesto al Hospedaje, que llegamos a un acuerdo con el municipio para que sea un solo cobro, porque ellos cobraban 1.5% y el estado 2.5%, se quedó en un solo pago de 3.5%, lo cual al sector hotelero le ha perecido una medida positiva e interesante.

Al referir las “fotomultas”, agregó que ese recurso se etiquetará única y exclusivamente para las actividades de las corporaciones de de seguridad, proyectos o planes estratégicos.

Decisiones políticas

Las decisiones políticas —responde al cuestionamiento de los compromisos de los gobernantes, que luego finanzas tiene que resolver, si es que fuera el caso— se basan en información base y soportes financieros o técnicos y en ese sentido, mi tarea es dar ese soporte para esas decisiones políticas, plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo, que recolectó la opinión de la sociedad, en ese momento, de lo que los ciudadanos opinaron sobre lo que se necesita para Querétaro.

Si nos meten o no en problemas, pues es nuestro trabajo, poero ese soporte se debe dar con la solvencia, eficiencia y con la responsabilidad que pide el Gobernador, porque si recibimos un buen estado, con finanzas sanas, lo queremos entregar de la misma manera.

Eso no implica y lo ha dicho el gobernador: “no me voy a endeudar”, porque no lo necesitamos, sin embargo la deuda es una palanca de desarrollo, pero lo hemos visto de otra manera, como mal utilizado, en este momento, no es una cuestión que se esté pensando, pero tampoco decimos que sea algo malo.

El gobernador Mauricio Kuri, tiene el compromiso de llevar a Querétaro al siguiente nivel y a veces hay necesidades que vemos, que no se pueden postergar y hay que responderles ya.

Eso es parte del Paquete Económico, se tocaron todos los temas prioritarios, entre ellos el de Educación con el mayor presupuesto, 29%; el 11 por ciento para Salud; 9% Seguridad, el 16% del presupuesto para apoyo a los municipios en las transferencias que damos.

En fin —abundó—, si se están tocando temas de importancia para la ciudad, pero también otros que históricamente no se había respondidos como los Pueblos Originarios.

La deuda con las mujeres y definitivamente el presupuesto para el Instituto Queretano de las Mujeres que se incrementó un 80 por ciento, la UAQ que además del 29% de educación se hizo un esfuerzo extraordinario para otro 13% a la UAQ y también protegiendo y fortaleciendo a otras universidades estatales como la Aeronáutica, al Universidad Tecnológica de Querétaro, de San Juan del Río, Corregidora y las politécnicas de Querétaro y San Juan del Río con un presupuesto del 8%, porque ellos tienen dos partidas, una en recursos federales y otra estatal y cuando hablamos del aumento del recurso estatal.

—Te digo, todo lo haces ver fácil…

—No lo es y te lo digo con honestidad, ha sido un año bien interesante, con mucho trabajo y superando muchos retos, porque enfrentamos el altibajo económico que golpea a todos, pero si somos ordenados y disciplinados y si hemos fortalecido la normatividad, las instituciones, este es un trabajo de todos y este es el resumen, pero tendremos retos superiores en el 2023, que tendremos que afrontar y no nos queda sino hacerlo con mucha responsabilidad y audacia.

—¿Duermes tranquilo?

—Trato de dormir—acotó.

—¿Cuál es el mensaje que quisieran dar a la población en una entrevista como esta?

—Lo digo con este ingrediente de incertidumbre, definitivamente como lo hacemos en Querétaro, por los queretanos para los queretanos, marca la diferencia a nivel nacional.

La economía la entiendo en lo personal, como un componente de tres partes, las familias, los ciudadanos; las empresas, que generan los bienes y servicios que consumen estas familias y el gobierno que articula la política pública para que se genere todo es te ciclo económico, no podemos pensar en que económicamente nos vaya bien si estamos afectando a alguno de estos tres elementos.

Sin los ciudadanos, este Querétaro no podría ser posible, sin las empresas no podríamos ser lo que hoy somos y sin el gobierno actual, que le apuesta a que estos sectores sean fortalecidos, no podríamos dar cuentas de este paquete en la manera en que se construyó.

Los retos son muchos y efectivamente no hay dinero que alcance, pero el secreto estará en priorizar lo que en este siguiente año, debemos de atender y atacar: la 5 de Febrero, la seguridad, las escuelas, los programas sociales en todas sus dimensiones, económicas, de campo, Mujeres, trabajo, desempleo, ayuda a que se apoye a las familias y éstas a su vez, en el consumo.

Es una vista integral, para que Querétaro siga siendo los que ha sido y mejor, llevarlo al siguiente nivel como nuestro gobernador nos lo ha pedido.

Tenemos una gran responsabilidad, porque el ciudadano está poniendo dinero en nuestras manos, paga sus impuestos y estamos obligados a tener una reciprocidad en el manejo de estos recursos y es de todas las dependencias. Finalizó.

Numeralia

Partidas presupuestales

Educación 29%

Salud 11%

Seguridad 8%

Municipios 16%

UAQ 13%

Universidades

estatales 8%

Instituto Queretano de la mujer

incremento del 80%