Anel Noreña protagoniza tremendo zafarrancho

Este domingo se llevó a cabo el lanzamiento de la nueva temporada del parque de diversiones Kataplum que se encuentra al sur de la Ciudad de México, por lo cual el parque tuvo madrinas de lujo como la señora Anel Noreña, Raquel Bigorra, Arleth Terán, Michelle Vieth y Dairla Batres, quienes cortaron el listón para celebrar esta etapa del parque, además de presentar a la actriz Jenny García como imagen del mismo.

El evento inició en punto de las 12:45 del día conducido por Alan Ramley, quien presentó a cada una de las famosas que se dieron cita para la nueva temporada de este innovador lugar ubicado arriba del centro comercial Parque Antenas. Las madrinas estaban felices y ofrecieron algunas palabras a los asistentes.

“Aunque no lo crean llegué muy temprano y ya me subí a todos los juegos. Me parece un lugar precioso, así es que vengan y traigan a toda la familia”, mencionó la actriz Anel Noreña. Por su parte, la cubana Raquel Bigorra comentó: “es un lugar innovador, con gran tecnología y juegos increíbles. Yo no llevé a Rafaela a la escuela, nos fuimos de pinta y está feliz”.

Asimismo, Michelle Vieth recordó: “yo tengo 4 hijos de diferentes edades y aquí la pasarán increíble porque hay atracciones para cada uno en sus diferentes edades”; mientras que la actriz Arleth Terán también abló de la experiencia que ha tenido con el sitio: “Mi hijo Leo es una bala, nadie lo para y aquí es feliz y pleno. Además del protocolo de seguridad que es óptimo”.

Jenny García, quien fue presentada como la imagen de esta nueva etapa de Kataplum, comentó que incluso ella y su esposo la han pasado muy bien en el innovador sitio. ” Yo soy todo terreno me fascina subirme a todo y este parque es maravilloso , mi esposo Nando luego se cansa pero tienen restaurantes deliciosos para que me espere mientras me divierto como enana”

Luz Elena González fue otra de las madrinas de lujo, quien comentó que en Kataplum ” tienen una serie de salones de fiestas increíbles que nos dan ideas para celebrar a nuestros hijos. Tienen que conocerlo está inncreíble”. Y Daniela Batres habló de la versatilidad del parque: “la diversidad de juegos mecánicos de destreza, y los carritos están espectaculares y al sur de la ciudad y con precios muy accesibles. Es un gran lugar para disfrutar de la familia”, dijo.

Finalmente, el conductor Alan Ramley habló de su afición por los juegos extremos: “soy muy aventado y a los juegos que me subí sacaron mi adrenalina y tensión. Muy recomendable, vengan todos a Kataplum”.

Luego de cortar el listón y por solicitud de la actriz Anel Noreña, quien pidió al parque no dar entrevistas, se armó un zafarrancho, pues lo medios deseaban platicar con la también conductora, quien prefirió salir de inmediato en compañía de su chofer y la seguridad del parque. Pero, ante la solicitud de los medios al tratar de seguir los pasos de la actriz se armó tremendo lio que terminó en la huida de Anel.