Diputado Ricardo Astudillo Suárez entregó formalmente Primer Informe de Actividades a Mesa Directiva, donde destacan 17 iniciativas presentadas

El diputado Ricardo Astudillo Suárez, coordinador de la Fracción Legislativa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente de la Comisión de Medio Ambiente en la LX Legislatura del estado, entregó de manera formal a la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Selene Salazar Pérez su primer informe de actividades legislativas, en el cual sobresalen 17 iniciativas de ley presentadas en este primer año.

Acompañado de los presidentes municipales de Huimilpan, Juan Guzmán Cabrera, y de San Joaquín, Carlos Manuel Ledesma Robles; el diputado destacó las acciones impulsadas para la revisión integral del Código Ambiental, normativa en materia de protección, conservación, restauración y sustentabilidad de los recursos naturales, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente; al respecto, señaló que dada la importancia del documento, a partir del mes de febrero, se convocó a cualquier persona interesada en el tema del medio ambiente, como son los ambientalistas, autoridades federales, estatales, municipales, animalistas, abogados, sociedad organizada, de quienes se recibieron cerca de 100 propuestas concretas sobre áreas de oportunidad de mejora de esta normatividad.

Posteriormente, se llevaron a cabo mesas de trabajo, con la finalidad de agrupar la mayor cantidad posible de estas propuestas más las sumadas a las propuestas del diputado Astudillo Suárez, con las que generó reformas sustanciales al Código Ambiental, entre las que destacan: dotar de facultades en materia forestal a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, con lo que se refuerza de manera importante la materia en el estado, y a través del Consejo Forestal, vincular a las autoridades estatales con la federación.

Mencionó que un ejercicio similar se realiza con la propuesta de reforma a la Ley de Bienestar Animal, donde se esperan conjuntar todas las voces en la materia, y que ya se trabaja en un proyecto final de esta ley para poderla presentar sumamente socializada.

El diputado Ricardo Astudillo destacó que para eficientar el uso de los recursos naturales, procurar la baja generación de residuos y emisiones, así como disminuir la huella de carbono en todos sus procesos, presentó dos iniciativas, una sobre el tema de transporte público y otra del reúso de materiales de construcción; la primera es una reforma al artículo 22 donde se obliga la sustitución paulatina de los vehículos de transporte público a unidades de bajas a cero emisiones, “con lo cual contribuimos a incentivar el uso de fuentes de energías alternativas para los servicios del transporte, con el fin de minimizar los efectos perjudiciales al medio ambiente”.

La segunda dijo, es la adición del artículo 52 BIS a la Ley de Obra Pública, con la finalidad de asegurar que todos los residuos de construcciones de obra pública, a partir de la aprobación de esta iniciativa, se tendrán que aprovechar y promover su reuso de acuerdo a un plan de manejo específico.

En ese sentido, recordó que anualmente se producen alrededor de siete mil toneladas diarias de escombro, producto de obras públicas y privadas, lo que asciende a cerca de dos millones de toneladas anuales, mismos que se depositan en bancos de tiro autorizados y no autorizados, sin que se les dé el tratamiento adecuado, generando problemas de contaminación visuales, atmosféricos e incluso fauna nociva entre otros, estimándose que en los últimos 25 años se han acumulado cerca de 50 millones de toneladas de residuos de construcción diseminados en la zona conurbada.

Al referirse al tema de adicciones entre la población infantil y juvenil, el diputado del Partido Verde, mencionó que al inicio de esta Legislatura se aprobó, a propuesta suya, que todos los municipios dentro de su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 contemplaran una partida para que fuera destinada al otorgamiento de Becas de Rehabilitación contra las adicciones para los habitantes de su demarcación territorial y con ello contribuir a la erradicación del grave problema de drogadicción que aqueja nuestra entidad.

Astudillo Suárez enfatizó que en el Partido Verde generan una sinergia legislativa entre los congresos locales, por lo que trabajan en la creación de una agenda nacional común, “donde podamos colaborar para tener un banco general de iniciativas que beneficien no solo a nivel local, sino que sean implementadas en todo el territorio. Con esto no solo queremos vincular a todos los diputados verdes, sino que será un soporte legislativo entre cada Congreso, que dejará una huella, no solo en materia de medio ambiente, sino en beneficios a la economía nacional, seguridad y en general, cualquier otro que nos haga seguir abonando al pacto federal que como país tenemos”.

“El compromiso fundamental de esta fracción es con el medio ambiente, tema en el que hemos presentado 9 iniciativas, todas dictaminadas a favor, innovando en materia de cambio climático y economía circular”, refirió el diputado Ricardo Astudillo.

Asimismo, resaltó la aprobación de dos iniciativas en favor de la economía local; la primera de ellas denominada “INICIATIVA MAHNINI”, que tuvo como objetivo que los gobiernos municipales crearan estrategias e incentivos económicos en beneficio de los productores locales, a través de la difusión y consumo de su producto, adoptando las nuevas tecnologías al comercio electrónico y así seguir abonando a la reactivación económica. Mientras que una segunda, se realizó con el fin de que en el cobro de licencias y permisos de funcionamiento municipales, se adoptaran medidas adicionales a los tradicionales descuentos para facilitar el pago por parte del contribuyente.

El legislador del Partido Verde, comentó que su trabajo legislativo se ha enfocado también en el impulso a la economía, salud, seguridad, medio ambiente, educación y cultura, “por lo que de alguna forma hemos abarcado gran parte de los rubros y de los objetivos que nos propusimos al asumir este cargo. Por primera vez se está considerado al medio ambiente como un tema de seguridad pública, al reformar el artículo 3º de la Ley de Seguridad Estatal, y además se dotó a los cuerpos policiacos de facultades para capacitar y difundir los delitos ambientales existentes en el Código Penal, con lo que hemos puesto la base para crear un cuerpo especial enfocado a medio ambiente”.

Por lo que respecta a los rubros de educación y cultura, el diputado Ricardo Astudillo, recordó que se aprobó una reforma a la Ley de Educación, donde a propuesta del partido verde, ahora la educación en nivel básico también debe ser enfocada en generar conciencia a favor del medio ambiente, basada en tres principios fundamentales: desarrollo de sensibilidad ambiental, toma de conciencia ambiental y formación de hábitos que generen un cambio de actitud frente al medio ambiente. Asimismo, impulsó la creación de un Consejo Editorial Legislativo, mismo que ya rindió su primer fruto con la publicación del primer libro “La Diputación Provincial del Querétaro”

Finalmente, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, informó que en días pasados, ingresó en Oficialía de Partes, una iniciativa para beneficiar a los ciudadanos en el pago del impuesto predial, con la finalidad de que esta contribución pueda ser cobrada por parte de los municipios a través de pagos a plazos, y no solo con los descuentos que ofrecen en enero y febrero.