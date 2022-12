Natalia Jiménez denuncia a su ex

En repetidas ocasiones, la cantante Natalia Jimenez se ha dicho triste por no poder estar mucho tiempo con su pequeña hija, debido a que regularmente está de viaje por sus giras y en México principalmente, esto sumado a que el padre de su hija le ha prohibido que la saque de Estados Unidos o España, sin importar que sea par un viaje familiar o para que conozca su casa en México.

“Estoy muy en desacuerdo en que su padre no la deje viajar conmigo a México, no me la permite llevar conmigo, lo cual es absolutamente injusto porque al final es tiempo que yo podría estar pasando con ella”, comentó recientemente Natalia Jiménez.

Motivo por el que la artista española confesó a través de sus redes sociales que tras más de un año de esperar que su expareja, Daniel Trueba, cambiara de opinión, ella decidió proceder legalmente en su contra, con la finalidad de que sea un juez quien autorice que la menor visite México.

“Yo estoy en un proceso, como saben, llevo un tiempo queriendo que mi exmarido no deja a mi hija viajar conmigo a Mexico y pues me lo ha denegado todo este tiempo, entonces no me ha dejado otra opción que presentar una demanda civil para que suceda”, dijo la cantante española.

Aunque eso no es todo, pues también pidió a sus seguidores que la tengan en sus oraciones, pues considera que el proceso legal no será nada fácil, ya que su ex ha asegurado que no desea que su hija viaje a ningún país de Latinoamérica, particularmente.

“Les pido con muchísimo cariño que por favor me tengan en sus oraciones, que pidan mucho porque esto suceda, porque para mi no hay nada más importante en este momento que poder viajar con mi hija, porque el hecho de que no puedes venir conmigo significan muchos días al año que no puedo pasar con ella y que él se la queda”, agregó.

Además detalló que la audiencia para definir esta situación se llevará a cabo este mismo mes, época en la que Natalia estará de vacaciones en Miami, Estados Unidos, para poder pasar tiempo con su hija, y descansar de su atareada agenda de actividades.

“La verdad estoy muy emocionada de poderles compartir esto, que estoy luchando por ella y que estén al pendiente de las noticias. No hay nada en el mundo que me importe más que esto”, comentó Natalia Jiménez.

Por su parte, los fanáticos de Natalia se dieron esperanzados de que el juez a cargo de su caso se apiade de ella y le conceda la petición, ya que consideran que el ser madre no es una tarea fácil y menos cuando se es una artista, ya que tiene que estar de viaje constantemente.

“Estamos llegando apenas acá Miami, porque mañana voy a recoger a Ale a la escuela a la una, la voy a. Llevar a un festival del colegio a las 5 y al día siguen la dejo. En la escuela a las 8:15 y agarro un vuelo para irme al paso y estamos allá está semana en El Paso, Houston y en Laredo haciendo conciertos y luego paso una semana en México porque estamos haciendo unos comerciales. Después ya regresó otra vez aquí para sí quedarme en diciembre para las vacaciones”, mencionó Natalia sobre sus actividades de diciembre.