Novia de Leonardo García asegura que don Andrés recibía dosis peligrosas de medicamento

Flaminia Villagrán, actual pareja de Leonardo García, se pronunció sobre la manera en que don Andrés se expresó contra él luego de que denunciara que Margarita Portillo no le brindaba los cuidados adecuados a su padre, y que Andrés López Portillo vendió una de las famosas propiedades del primer actor sin entregarle gran parte del dinero de la transacción.

De acuerdo con Villagrán, quien es cantautora y doctora guatemalteca, el primer actor no ha recibido el tratamiento adecuado para afrontar la enfermedad de cirrosis hepática que le fue diagnosticada hace meses, e incluso se lo hizo saber a su suegro en su momento.

“A Margarita, a su hijo (los conocí), eran las fechas de semana santa, entonces toda la familia de don Andrés se reunió. Hay algunos medicamentos que en mi opinión tendrían que ser más regulados, y yo prefiero no meterme tanto en esto, pero Leonardo sabe de lo que les estoy platicando”, inició su relato Flaminia.

“Había un par de medicamentos que yo considero que no debería haber estado tomando en las dosis que estaba tomando y de la manera en que se las estaban administrando. Me preocupó muchísimo cuando lo vi. Incluso me senté con él a platicarle de los riesgos que eran y que no tendrían que ser, pero ya sabes, uno no se puede meter más de lo que le permiten”, añadió en entrevista para el programa Ventaneando.

De la misma manera, Flaminia destacó que su novio siempre ha estado al pendiente de su padre, a pesar de que Andrés García lo haya negado recientemente.

“Cada vez que yo iba a México, poniendo un pie en México, era ir a Acapulco, a ver y a cuidar a su papá, porque yo lo acompañaba en esos viajes, y yo soy doctora, entonces también lo ayudaba un poquito a que estuviera bien, a que no le faltaran cosas, como les digo hay altos y bajos, Leonardo sí ha estado para su papá ahí, y los más importante ahorita es que limen asperezas y darle sus últimos años de vida a don Andrés. Él jamás le faltaría el respeto a su papá, nunca, él estaba muy afectado, está muy triste”.

Finalmente, Villagrán reveló que en su reciente visita al puerto quisieron contactar al actor de 81 años para visitarlo, pero no tuvieron suerte. “Incluso el último viaje que hicimos a Acapulco era con la intención de ver a su papá, la idea de llevar a los niños y que también conocieran a la familia del lado de él, no lo logramos localizar, no nos contestaron el teléfono”, dijo al respecto.